АТО у Казахстані: Токаєв дав наказ стріляти на ураження по демонстрантах

Токаєв дав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження / Фото akorda.kz

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв дав наказ відкривати вогонь по учасниках масових акцій протесту на ураження без попередження. Його виступ транслював державний телеканал Хабар 24.

Демонстрантів Токаєв назвав "злочинцями", "вбивцями" і " бандитами". За словами лідера Казахстану, вести з ними переговори нерозумно.

"За кордоном висловлюються заклики сторонам провести переговори для мирного розв‘язання проблем. Яка дурість, які можуть бути переговори зі злочинцями, з вбивцями", – заявив Токаєв у своєму новому зверненні 7 січня.

"Нам довелося мати справу з бандитами і терористами, підготовленими. Тому їх потрібно знищувати", - додав він.

За словами Токаєва, лише на Алмати "напали 20 тисяч бандитів", зокрема громадяни інших країн. Він також запевнив, що "операція проти бойовиків йтиме до кінця", а хто не здасться – буде ліквідований.

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"Всі вимоги, висловлені у мирній формі, були почуті. У регіонах, де збережено стабільність ситуації, буде поетапно знято режим НП", - додав Токаєв.

Як повідомляв Главред, вранці 7 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що конституційний лад в основному відновлено у всіх регіонах республіки. При цьому в країні триває антитерористична операція, оголошено "червоний" рівень небезпеки.

Протести в Казахстані

Мітинги в Казахстані проти різкого підвищення цін на скраплений газ почалися 2 січня в Жанаозені Мангістауської області. Потім вони переросли в масові протести.

Спочатку мітингувальники вимагали зменшити вартість газу. Однак за кілька днів кількість вимог значно зросла. Тепер вони хочуть відставки чинного уряду, а також щоби в державі проводилася боротьба з корупцією і кумівством, будувалися нові фабрики і заводи, зменшувався рівень безробіття.

Влада запровадила надзвичайний стан: спочатку в Алмати і Мангістауській області, пізніше - в столиці та у всіх інших регіонах країни.

На тлі масових протестів через ціну на газ президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країни.

Тим часом Рада колективної безпеки ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку) ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ в Казахстан на певний термін. У зверненні Казахстану до ОДКБ йдеться, що ситуація в країні розглядається "як вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону".

Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) Регіональна міжнародна організація. Її метою є "зміцнення миру, міжнародної та регіональної безпеки й стабільності, захист на колективній основі незалежності, територіальної цілісності та суверенітету держав-членів, пріоритет у досягненні яких держави-члени віддають політичним засобам".

ОДКБ була заснована 15 травня 1992 після підписання Договору про колективну безпеку в Ташкенті (Узбекистан). Вищим органом є Рада колективної безпеки (СКБ), яка призначає Генерального секретаря організації.

У ОДКБ входять: Вірменія, Казахстан, Киргизія, Росія, Таджикистан і Узбекистан.

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