Десятки протестувальників убито, сотні - в лікарнях: в Мережу потрапило відео прицільної стрільби спецзагонів в Алма-Аті

Влада Казахстану проводить антитерористичну операцію/ Фото Reuters

У четвер, 6 січня, влада Казахстану проводить в найбільшому місті країни - Алма-Аті - антитерористичну операцію. У поліції заявили, що в ході спроб штурму адміністративних будівель було "ліквідовано десятки нападників".

На площі перед мерією відбувалася інтенсивна стрілянина між військовими і озброєними людьми. У Мережі з'явилося відео прицільної стрільби спецзагонів на центральній площі міста. Як видно на кадрах, площа повністю контролюється силовиками.

Офіційний представник Департаменту поліції міста Салтанат Азірбек в ефірі каналу Хабар-24 заявила, що в ході зіткнень загинули кілька десятків протестувальників при спробі штурмувати адміністративні будівлі.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що мітингувальники оточили дві клінічні лікарні в Алма-Аті.

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Влада заявляє, що "терористи прикриваються мирними жителями, як живими щитами, що ускладнюють проведення спецоперації".

Казахські ЗМІ пишуть, що один з убитих правоохоронців в Алма-Аті нібито знайдений з відрізаною головою.

За даними МОЗ, під час масових протестів постраждала понад 1 тис. осіб. Зокрема, внаслідок заворушень 400 людей госпіталізовано, 62 - в реанімації.

Протести в Казахстані

Мітинги в Казахстані проти різкого підвищення цін на скраплений газ почалися 2 січня в Жанаозені Мангістауської області. Потім вони переросли в масові протести.

Спочатку мітингувальники вимагали зменшити вартість газу. Однак через кілька днів кількість вимог значно зросла. Тепер вони хочуть відставки чинного уряду, а також щоби в державі проводилася боротьба з корупцією і кумівством, будувалися нові фабрики і заводи, зменшувався рівень безробіття.

Влада запровадила надзвичайний стан: спочатку в Алмати і Мангістауської області, пізніше - в столиці та у всіх інших регіонах країни.

На тлі масових протестів через ціну на газ президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країни.

Увечері 5 січня силовики Казахстану почали готуватися до проведення "масштабної зачистки" міста Алмати від мітингувальників. Городян за допомогою гучномовців попередили про небезпеку. Повідомлялося, що "масштабна зачистка" від "мародерів" в Алмати почнеться вранці 6 січня.

Тим часом Рада колективної безпеки ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку) ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ в Казахстан. У зверненні Казахстану до ОДКБ йдеться, що ситуація в країні розглядається "як вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону".

Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) Регіональна міжнародна організація. Її метою є "зміцнення миру, міжнародної та регіональної безпеки й стабільності, захист на колективній основі незалежності, територіальної цілісності та суверенітету держав-членів, пріоритет у досягненні яких держави-члени віддають політичним засобам".

ОДКБ була заснована 15 травня 1992 після підписання Договору про колективну безпеку в Ташкенті (Узбекистан). Вищим органом є Рада колективної безпеки (СКБ), яка призначає Генерального секретаря організації.

У ОДКБ входять: Вірменія, Казахстан, Киргизія, Росія, Таджикистан і Узбекистан.

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