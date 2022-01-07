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У Казахстані проводять операцію антитерор, оголошено червоний рівень небезпеки: Токаєв зробив заяву

7 січня 2022, 08:10

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що конституційний лад в основному відновлено, але "контртерористичну операцію слід продовжити".

Касим-Жомарт Токаєв
Касим-Жомарт Токаєв / Фото akorda.kz

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що конституційний лад в основному відновлено у всіх регіонах республіки. У країні триває антитерористична операція, оголошено "червоний рівень".

"Сили правопорядку проводять напружену роботу. Конституційний порядок в основному відновлего у всіх регіонах країни. Місцеві органи контролюють ситуацію", - цитує Токаєва його пресслужба.

Президент Казахстану додав, що контртерористичну операцію слід продовжити.

"Терористи як і раніше застосовують зброю, завдають шкоди майну громадян. Тому контртерористичні акції слід продовжувати до повного знищення бойовиків", - сказав Токаєв.

У повідомленні комітету нацбезпеки Республіки Казахстан 7 січня йдеться, що в країні оголосили критичний "червоний" рівень терористичної небезпеки. У всіх регіонах встановлено режим антитерористичної операції.

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"Першими керівниками державних органів прийняті до реалізації заходи, спрямовані на стабілізацію становища в країні та усунення терористичної загрози", - інформує пресслужба Комітету.

Казахстан
Всі акімати Казахстану звільнено і взято під охорону / Фото Reuters

Тим часом перший заступник голови Адміністрації президента Даурен Абаєв заявив, що в країну введено миротворчий контингент країн ОДКБ.

"Місія є миротворчою. Солдати ОДКБ не беруть участь у бойових діях і не займаються ліквідацією бойовиків. Не потрібно плутати миротворчу місію з введенням колективних сил оперативного реагування. Разом з тим миротворці ОДКБ виконуватимуть прикриття та охоронні функції", - цитує Абаєва Sputnik Казахстан.

Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ)

Регіональна міжнародна організація. Її метою є "зміцнення миру, міжнародної та регіональної безпеки й стабільності, захист на колективній основі незалежності, територіальної цілісності та суверенітету держав-членів, пріоритет у досягненні яких держави-члени віддають політичним засобам".
ОДКБ була заснована 15 травня 1992 після підписання Договору про колективну безпеку в Ташкенті (Узбекистан). Вищим органом є Рада колективної безпеки (СКБ), яка призначає Генерального секретаря організації.
У ОДКБ входять: Вірменія, Казахстан, Киргизія, Росія, Таджикистан і Узбекистан.

Перший заступник голови Адміністрації президента також додав, що всі адміністративні будівлі найбільшого міста Казахстану Алмати "очищено від терористів".

"Багато бойовиків ліквідовані або затримані, їхні особи встановлюються", - сказав Абаєв.

За його словами, "відомий щонайменше один випадок, коли обезголовили молодого курсанта".

У МВС Казахстану повідомили, що всі акімати (мерії) країни звільнено й взято під охорону. Правоохоронні органи затримали понад 3 тисячі осіб, 26 осіб ліквідовано, ще 18 - поранено.

читайте такожКриваві протести в Алмати: розстріляли десятки протестувальників, лікарні переповненіТелеканал Хабар 24 повідомляє, що в Алмати протестувальники (яких влада називає бойовиками або озброєними злочинцями) забарикадувалися в будівлі телеканалу Мир. Тіла загиблих, за словами очевидців, лежать прямо на вулиці, їхні особи невідомі.

"Наші колеги розповіли, що за їхніми даними, всю ніч в місті були чутні постріли, які і зараз можна почути в Алмати. Крім того, на площі Республіки група екстремістів забарикадувала будівлю телеканалу Мир, є жертви, тіла загиблих лежать прямо на вулиці", - повідомив кореспондент телеканалу в ефірі.

Протести в Казахстані

Мітинги в Казахстані проти різкого підвищення цін на скраплений газ почалися 2 січня в Жанаозені Мангістауської області. Потім вони переросли в масові протести.

Спочатку мітингувальники вимагали зменшити вартість газу. Однак за кілька днів кількість вимог значно зросла. Тепер вони хочуть відставки чинного уряду, а також щоби в державі проводилася боротьба з корупцією і кумівством, будувалися нові фабрики і заводи, зменшувався рівень безробіття.

Влада звпровадила надзвичайний стан: спочатку в Алмати й Мангістауській області, пізніше - в столиці та у всіх інших регіонах країни.

На тлі масових протестів через ціну на газ президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країни.

Тим часом Рада колективної безпеки ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку) ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ в Казахстан на певний термін. У зверненні Казахстану до ОДКБ йдеться, що ситуація в країні розглядається "як вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону".

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