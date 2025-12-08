Серія потужних вибухів у Сумах: ворог атакує місто, є перебої зі світлом

https://glavred.net/war/seriya-moshchnyh-vzryvov-v-sumah-vrag-atakuet-gorod-est-pereboi-so-svetom-10722416.html Посилання скопійоване

Місто Суми знову перебуває під ворожими атаками. Зафіксовано понад вісім вибухів, повідомив в.о. Сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзарь.

"Прошу всіх переходити в укриття або, за можливості, триматися подалі від вікон та небезпечних зон", — йдеться в повідомленні.

На тлі атак місто залишилося без електропостачання та водопостачання, передає кореспондент Главреда.

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що лише за пів години російські війська спрямували на місто понад десяток ударних дронів.Також він підтвердив, що частина критичної інфраструктури працює на резервних джерелах живлення.

"Щойно безпекова ситуація дозволить, фахівці приступлять до огляду пошкоджень та відновлення енергомережі", — зазначив Григоров.

Триває повітряна тривога, загроза нових атак зберігається. Мешканців закликають перебувати в укриттях або інших безпечних місцях.

