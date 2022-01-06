Рада ОДКБ вирішила направити миротворців до Казахстану

У Казахстан направлять миротворців

Рада колективної безпеки ОДКБ схвалила рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ до Казахстану на певний строк, повідомив у Facebook прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Рішення було схвалене у зв'язку зі зверненням президента Казахстану і "зважаючи на загрозу національній безпеці і суверенітету, викликаної, в тому числі, втручанням ззовні".

"Рада колективної безпеки ОДКБ відповідно до статті 4 Договору про колективну безпеку схвалила рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ в Казахстан на обмежений за часом період з метою стабілізації і нормалізації обстановки в цій країні", - йдеться в повідомленні.

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У свою чергу в Держдумі РФ заявили, що миротворчі сили ОДКБ зможуть перебувати в Казахстані доти, поки ситуація не стабілізується.

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Протести в Казахстані:

Раніше Главред писав про те, що в місті Алмати, в якому сьогодні проходили масові акції протесту, почалася антитерористична операція. При звільненні аеропорту Алмати від протестувальників загинули військові.

За даними видання, в ході проведення спецоперації в захопленому протестувальниками аеропорту загинули двоє військових Збройних сил Казахстану.

Як повідомив заступник голови міської адміністрації Алмати Єржан Бабакурманов, в місті почалася спецоперація. Військові звільнили аеропорт і його робота переводиться в штатний режим.

У Казахстані протести були викликані підвищенням ціни на скраплений газ, мітингувальники вимагали зменшити його вартість. Однак через кілька днів кількість вимог значно зросла. Тепер вони вимагають, зокрема, щоб чинний уряд пішов у відставку, щоб в державі проводилася боротьба з корупцією і кумівством, а також щоб будувалися нові фабрики і заводи і зменшувався рівень безробіття.

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