Газові протести у Казахстані: президент Токаєв прийняв відставку уряду

Казахстан охопили масові протести / Фото Reuters

На тлі масових протестів через ціну на газ президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країни.

Обов'язки прем'єр-міністра буде тимчасово виконувати перший заступник глави уряду Аліхан Смаїлов. Водночас інші чиновники "продовжать виконання своїх обов'язків до затвердження нового складу уряду". Відповідний указ 5 січня був оприлюднений на сайті глави держави.

На посаду державного секретаря Токаєв призначив помічника президента Ерлана Карина, який замінить Кримбека Кушербаєва. Крім того, Мурат Нуртлеу стане першим заступником Голови Комітету національної безпеки Республіки Казахстан.

Крім того, Токаєв назвав винних за виникнення протестної ситуації в Казахстані, передають Новости Казахстана.

"Особлива вина за допущення протестної ситуації у зв'язку з підвищенням цін на скраплений газ лежить на уряді, зокрема, на міністерстві енергетики, а також компаніях Казмунайгаз і Козакгаз", - заявив він.

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Затримано директора газопереробного заводу в Жанаозені.

Президент Казахстану розпорядився:

запровадити державне регулювання цін, крім скрапленого газу на бензин і дизель терміном на 180 днів;

запровадити державне цінове регулювання соціально значимих продовольчих товарів. Рішення ухвалюватимуться акимами регіонів, виходячи із соціально-економічної ситуації у конкретному регіоні;

розпочати розробку закону "Про банкрутство фізичних осіб";

розглянути необхідність запровадження мораторію підвищення комунальних тарифів для населення терміном 180 днів;

розглянути питання субсидування орендної плати за вторинним житлом для соціально вразливих верств населення;

створити громадський фонд "Народу Казахстану", що фінансується за рахунок приватних та державних джерел, для розв‘язання проблем охорони здоров'я та дітей.

"Одне з найважливіших завдань Кабміну - стримування інфляції залишилося невиконаним", - додав Токаєв.

Ситуація в Алмати зараз

Глава Алмати Бакітжан Сагінтаєв заявив, що влада взяла під контроль ситуацію в місті, передає Zakon.kz.

"Тривають затримання провокаторів і екстремістів. Виявляються призвідники. Акімат працює над нормалізацією всіх сфер життєдіяльності міста", — сказав Сагінтаєв.

Він закликав городян "не піддаватися на провокації та свавілля".

В Алмати запровадили надзвичайний стан / Фото Reuters

Видання Vlast.kz пише, що в декількох кілометрах від центру Алмати - в районі вулиці Навої, а також Момишули-Райимбека - чутні вибухи світлошумових гранат. Orda.kz повідомляє, що в місті не працює громадський транспорт, Інтернет і багато організацій. Співробітники залишилися вдома.

Талгарську трасу відкрито, але місцеві жителі не змогли заїхати в Алмати до сьомої ранку, машини відправляли назад.

Аеропорт Алмати працює в штатному режимі. У зв'язку з посиленням заходів безпеки на території Міжнародного аеропорту Алмати пасажирів просять приїжджати на рейс завчасно.

Протести в Казахстані

4 січня 2022 року в одному з найбільших міст Казахстану Алмати почалася гостра фаза зіткнень між протестувальниками і поліцейськими. На вулиці країни вийшли сотні людей, які обурені корупцією у владі та підвищенням цін на газ. Щоби розігнати протестувальників, силовики застосовували сльозогінний газ.

Три дні поспіль у Казахстані тривали протести через ціну на газ / Фото Reuters

У зв'язку з масовими акціями протестів, президент Казахстану запровадив надзвичайний стан в Алмати з 23:00 до 07:00. Також режим НС був запроваджений в Мангістауській області. Надзвичайний стан діятиме з 5 по 19 січня.

Спочатку мітингувальники закликали знизити ціну на газ, проте потім кількість вимог значно зросла. Учасники акції протесту стали вимагати, щоби чинний уряд пішов у відставку, проводилася боротьба з корупцією та кумівством, а також щоби будувалися нові фабрики і заводи, зменшувався рівень безробіття.