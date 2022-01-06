Мітинги в країні Казахстан розцінив як вторгнення з-за кордону

Казахстан охопили масовий акції протесту, в країні запроваджено режим НС / Фото Reuters

Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) підтвердила отримання звернення від Казахстану про надання допомоги у зв'язку з протестами, які тривають в країні з 2 січня. У ньому йдеться, що ситуація в країні розглядається "як вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону".

Казахстан провів консультації з членами Ради колективної безпеки і направив звернення главам держав-членів Організації колективної безпеки про надання допомоги, йдеться на сайті ОДКБ.

У зв'язку з цим ОДКБ вирішила направити колективні миротворчі сили в Казахстан "на обмежений за часом період з метою стабілізації і нормалізації обстановки в країні".

У свою чергу, глава комітету Держдуми по СНД Леонід Калашников заявив, що сили ОДКБ в Казахстані не наводитимуть порядок – їхня роль полягає в охороні військової інфраструктури та інших об'єктів. За його словами, "з бандами впораються місцеві силовики".

Калашников підкреслив: для того, щоби ввести в Казахстан збройні сили Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), не потрібно схвалення російського парламенту, передає РИА Новости.

Реклама

"Там же і Байконур, й інші структури, які потрібно охороняти від таких банд і, в разі необхідності, захищати. Для цього ОДКБ і існує - не лише захист від зовнішнього нападу, але і від таких факторів", - сказав він,

Глава комітету Держдуми по СНД додав, що сили ОДКБ перебуватимуть в Казахстані, поки влада країни не попросить вивести їх.

Тим часом російський авіаполк під Оренбургом привели в бойову готовність. З військового аеродрому збираються відправити спецборт до Казахстану, передає Telegram-канал Baza.

За даними каналу, в Республіку можуть також перекинути 11-ту окрему гвардійську інженерну бригаду, яка дислокується в місті Каменськ-Шахтинський.

Мітинги в Казахстані

Увечері 5 січня силовики Казахстану почали готуватися до проведення "масштабної зачистки" міста Алмати від мітингувальників. Городян за допомогою гучномовців попередили про небезпеку.

Повідомлялося, що "масштабна зачистка" від "мародерів" в Алмати почнеться вранці 6 січня.

Вчора в Алмати почали орудувати мародери. Сотні людей, користуючись безладом в країні, атакували магазини, найбільші торгові центри, грабували банки і офіси.

Повідомлялося, що мародери захопили склад боєприпасів Національної гвардії Казахстану.

У Мережі з'являлися відео, як мародери тягнуть свою здобич вулицею буквально під кулями.

Також в Сережі опублікували відео, імовірно, з моргу в Казахстані, на якому видно десятки тіл з вогнепальними пораненнями. Відео розмістив на своїй сторінці в Telegram український журналіст Денис Казанський, проте першоджерело невідоме.

За словами Казанського, надходить інформація про велику кількість убитих у масових протестах.

"Починає надходити інформація про велику кількість загиблих. Поширюється відео з моргу, де лежать десятки мертвих тіл з вогнепальними пораненнями. Кількість жертв вже напевно йде на сотні", - написав він.

Як відомо, протести в Казахстані спровокувало підвищення ціни на скраплений газ, мітингувальники вимагали зменшити його вартість. Однак за кілька днів кількість вимог значно зросла. Тепер вони хочуть відставки чинного уряду, а також щоби в державі проводилася боротьба з корупцією і кумівством, будувалися нові фабрики і заводи, зменшувався рівень безробіття.

На тлі масових протестів через ціну на газ президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країни. Обов'язки прем'єр-міністра буде тимчасово виконувати перший заступник глави уряду Аліхан Смаїлов.

5 січня через акції протесту президент Токаєв запровадив режим надзвичайного стану по всьому Казахстану.

Читайте також: