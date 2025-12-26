Рус
Кремль готує пастку Трампу: яку мету насправді переслідує Путін

Анна Ярославська
26 грудня 2025, 12:00
РФ може використати президентство Трампа для ще більшого ослаблення Штатів.
Путин, Трамп, Зеленский
Путін може використати Трампа для ослаблення США / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Короткі тези:

  • Кремль може спробувати дестабілізувати політичну систему США
  • Путін прагне зіграти на нарцисизмі та політичних слабкостях Трампа
  • Ослаблення США відкриє Росії нові можливості

Країна-агресор РФ хоче більше, ніж просто капітуляції України. Кремль прагне послабити Сполучені Штати Америки. Таку думку в коментарі Главреду висловив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

"У Путіна і Кремля зараз є величезна спокуса використати президентство Трампа для ще більшого ослаблення Штатів. І гра в переговори про Україну може бути одним з інструментів ослаблення США через використання слабких сторін Трампа - нарцисизму і патологічної жадібності до слави і грошей. І це робиться для того, щоб внести більший хаос у США і довести ситуацію до внутрішнього протистояння в Штатах, яке б нагадувало певні форми сучасної громадянської війни", - зазначив Горбач.

"Коли США будуть ослаблені внаслідок хибної політики Трампа, РФ отримає нове вікно можливостей для просування своїх інтересів - не тільки в Україні, а й у Європі, і в інших частинах світу", - пояснив експерт.

Горбач не виключає, що "спокуса використати інтелектуальну слабкість Трампа може переважити тактичні розрахунки". Тому замість того, щоб зараз зафіксувати територіальні досягнення російської окупації, Путін може відкинути пункти "мирного плану".

"Це ризиковано, але спокуса надзвичайно велика. Думаю, Путін не зможе втриматися і продовжуватиме війну", - припустив Горбач.

При цьому він упевнений: поки Росія має ресурси для продовження війни, вона воюватиме. Однак у РФ є ресурсні обмеження, насамперед економічні.

"Але поки що кілька місяців Росія може воювати впевнено. Тим паче, осінньо-зимовий наступ російських військ був спланований, для нього були зібрані ресурси, і ця операція реалізується з більшим чи меншим успіхом", - зазначив експерт.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський найближчим часом проведе зустріч із главою Білого дому Дональдом Трампом. "Якщо все піде за планом", Зеленський може відвідати резиденцію Трампа у Флориді 28 грудня. За словами Зеленського, "багато що може вирішитися до нового року".

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив основні пункти угоди, яку Україна, США та Росія обговорюють уже другий місяць. Мирний план налічує 20 пунктів. Крім базового документа є також і окремі додатки за напрямками.

Зеленський також заявив, що Україна винесе мирну угоду на ратифікацію парламенту або проведе всеукраїнський референдум. Вибори в Україні можуть відбутися одночасно з референдумом.

Тим часом росЗМІ опублікували з посиланням на джерела вимоги глави РФ. Зазначається, що російська сторона нібито досі готова піти на ті поступки, які глава РФ взяв на себе в Анкориджі.

При цьому Володимир Путін заявив, що Росія на переговорах зі США продовжує вимагати передати їй усю територію Донбасу, включно з навіть тими територіями, які окупантам не вдалося захопити.

Крім того, Путін нібито заявив, що США зацікавлені в організації майнінгу на Запорізькій АЕС і спільному управлінні об'єктом за участю американців, але без України.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

За яких умов Путін погодиться на мир: думка експерта

Журналіст Вадим Денисенко вважає, що глава РФ Путін піде на мирні переговори у двох випадках:

  • страх (для цього поки що немає передумов);
  • отримання умов, яких він хоче досягти (території, зняття санкцій і повернення в геополітику та, бажано, вплив на українські вибори).

"Останній пункт поки що виглядає нереалістичним, а перші три він буде продавлювати. Тут особливо треба звернути увагу на візит Макрона до Росії (7.02.26), де, схоже, Макрон може зіграти роль такого собі Чемберлена, як влучно сказав один мій знайомий. Виходячи з вище сказаного, я дуже сумніваюся, що ми вже біля фінішу", - сказав Денисенко.

Про персону: Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін війна Росії та України мирні переговори
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
