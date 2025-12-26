Чотири країни готові ввести свої війська в Україну: в ОП назвали умову

Миротворчий контингент до України прибуде після виконання одного важливого пункту.

Що сказав Подоляк:

Кілька країн готові до відправки своїх військ в Україну

Європейський простір через російську агресію незабаром переформатується

Великобританія, Франція, Німеччина та Туреччина готові надіслати свій миротворчий контингент до України. Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів радник Офісу президента України Михайло Подоляк.

При цьому введення іноземних військ буде можливим лише після закінчення війни. Подоляк наголосив, що такий крок стане відображенням того, що Україна не повинна самостійно нести тягар стримування країни-агресорки Росії.

Що Україна очікує від партнерів

Міжнародні партнери України мають долучитися до стримування РФ. Представник ОП наголосив, що війна в будь-якому випадку призведе до глибокого переформатування європейського простору.

"Виникає питання, хто буде фінансувати все? Хто буде присутній для того, щоб інтегрувати все в єдину систему і хто буде модерувати процеси стримування Росії? І тоді виникає питання, що тут мають бути присутні представники інших країн, які в цьому зацікавлені", - додав Подоляк.

Як РФ сприймає ідею введення миротворців в Україну

Главред писав, що після того, як представники кількох країн висловили готовність направити свої війська на Україну в рамках миротворчої місії, як однієї з гарантій безпеки, очільник МЗС Росії вибухнув погрозами.

Лавров сказав, що "так звані миротворці" на території України будуть по суті "окупаційними військами" та законними цілями для російських військових.

Миротворчий контингент в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за оцінкою аналітиків ISW, Росія продовжує прямо відкидати розміщення будь-яких іноземних військ на території України в межах післявоєнних гарантій безпеки.

Раніше в ВМС заявили, що президент Франції повідомив про ймовірність направлення іноземних військ до Одеси. Хоча українські військові контролюють узбережжя, ризики з боку противника все ще залишаються.

Напередодні стало відомо, що Велика Британія визначилася із військовими частинами, які будуть направлені в Україну після серії розвідувальних візитів. Таким чином країна гарантує свою готовність до швидкого розгортання військ у випадку успішних мирних переговорів та підписання відповідної угоди.

