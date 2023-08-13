"Їх мотивація - усунути ризики": Клімкін пояснив, що рухає країнами, які пропонують мирні переговори з Кремлем

Країни, які виступають з тими чи іншими ініціативами щодо мирних переговорів між Україною і Росією, переслідують власні цілі, сказав Павло Клімкін.

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Павло Клімкін був однозначним у своїх висновках / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Держави, яке виступають з тими чи іншими ініціативами щодо мирних переговорів між Україною та країною-агресором РФ, переслідують власні цілі і намагаються домогтися виконання завдань. Таку думку в інтерв'ю порталу "Обозрєватєль висловив колишній керівник Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін.

Зокрема, пояснюючи недавню "миротворчу" пропозицію президента ОАЕ, дипломат висловився цілком однозначно.

"Ними рухає мотивація - усунути ризики, які створює наша війна для світових ринків. Це стосується нафтових ринків, звичайно, обходу санкцій, а також самого санкційного режиму", – сказав Клімкін.

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Дипломат пояснив, яку вигоду від цієї війни мають ОАЕ.

"Через Емірати йде цілий потік підсанкційних товарів. Їм це неприємно. Їх намагалися обмежити, але вони про це вголос не говорять. Виходить, що вони порушники. Вони хотіли б повернутися до іншої логіки і одночасно мати всі ті гроші, які йдуть в Дубай , в Абу-Дабі, оскільки російським грошам особливо нікуди йти, крім цих пунктів", – сказав він.

Клімкін вважає, що" миротворчі "ініціативи можуть бути пов'язані з наміром" використовувати ситуацію, коли і в Західній, і в інших частинах світу помітні чинники звички і втоми від україно-російської війни.

"Вони сподіваються, що емоція почне змінюватися, що інтереси почнуть домінувати і ставати більш виразними. Що зміниться ставлення, що буде згенеровано спільний тиск і на нас, і на Росію для того, щоб вибрати будь-яку опцію для контактів. Я справді не бачу такого варіанту. Я не бачу ні в українському суспільстві, ні серед наших друзів бажання і навіть розуміння починати будь-яку форму прямих контактів з Росією", – підсумував дипломат.

Саміт в Саудівській Аравії

Україна, США, країни Євросоюзу, Великобританія, Бразилія, Туреччина і ще десятки країн взяли участь у мирних переговорах щодо завершення російсько-української війни. Зустріч пройшла 5-6 серпня в Саудівській Аравії. Країни-агресора Росії на зустрічі не було.

Зустріч завершилася після кількох годин дебатів і переговорів за зачиненими дверима. Європейські дипломатичні кола повідомили, що досягнуто згоди щодо центральних пунктів мирного вирішення, таких як "територіальна цілісність і суверенітет" України. Однак остаточної заяви за підсумками зустрічі не було. Про це писало видання Spiegel з посиланням на джерела в європейських дипломатичних колах.

При цьому Китай брав активну участь у переговорах у Джидді і відправив "позитивний" сигнал про проведення подібних зустрічей в майбутньому. Голова Офісу президента Андрій Єрмак поставив Росії дві жорсткі вимоги щодо переговорів. Зокрема, для запуску діалогу окупантам слід вивести всі свої війська з України, а формула Зеленського повинна стати базою для завершення війни.

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