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Єрмак поставив Росії умови щодо діалогу: треба виконати дві жорсткі вимоги

Андрій Ганчук
19 червня 2023, 13:59 оновлено 19 червня, 14:11
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Київ веде роботу над тим, щоб такі країни, як Бразилія та Індія підключилися до формули миру України, сказав керівник офісу президента Андрій Єрмак.
Єрмак, Росія
Доки окупанти Росії в Україні, перемовин не буде - Єрмак / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Україна може піти на перемовини з країною-окупантом Росією тільки в тому випадку, якщо Москва виведе свої війська із захоплених територій. Завершити війну можна тільки на базі формули миру президента Володимира Зеленського. Київ працює над тим, щоб підключити Бразилію та Індію до мирного плану. Про це заявив радник керівника Офісу президента Андрій Єрмак.

В інтерв'ю The Wall Street Journal він розповів про те, що діалог з агресором Росією може бути тільки в разі повного виведення окупантом своїх військ із захоплених територій України.

"Жодних перемовин з росіянами до того моменту, доки тут знаходяться їхні війська, не буде", - зазначив Єрмак.

Крім того, чиновник додав, що добитися припинення війни можна тільки на базі формули миру Зеленського, яка передбачає повне виведення ворожих військ з України.

Також Київ працює над тим, щоб залучити до формули миру й інші країни.

"Ми працюємо над тим, щоб такі країни як Бразилія та Індія також імплементували мирний план", - підкреслив Андрій Єрмак.

Перемовини України та Росії

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що Україна не піде на перемовини з окупантом Росією, якщо Києву не будуть вигідні умови діалогу.

За його словами, роль Києва на арені світової політики серйозно зросла, тому Київ може дотримуватися сильної позиції.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що успішний контрнаступ ЗСУ дозволить Україні добитися сильної перемовної позиції для майбутнього діалогу з РФ. Поки що російський директор Путін до реального діалогу не готовий.

Ексзаступник голови МінТот, колишній голова Луганської ВЦА Георгій Тука вважає, що глава Кремля Володимир Путін, ймовірно, готується до перемовин. Про це свідчить його заява про так звані "санітарні зони". Москва має намір просувати ідеї умовного Мінська-3 або заморозки війни.

Дивіться відео, в якому розповіли про те, як Кремль використовує мирні ініціативи африканських країн:

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