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Серйозні гравці вже не реагують на ниття Росії щодо мирних переговорів - Огризко

Аліна Дембіцька
11 червня 2023, 02:25
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Керівник Центру досліджень Росії підкреслив, що усі спроби РФ про мирні переговори – просто "казки про білого бичка".
Серйозні гравці вже не реагують на ниття Росії щодо мирних переговорів - Огризко
Серйозні гравці вже не реагують на ниття РФ щодо мирних переговорів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Главред

Останнім часом у країні-агресорці Росії все частіше лунають заяви про мирні переговори. Проте це не несе жодних ризиків для України, тому що усі прекрасно розуміють, що це останні спроби Кремля щось змінити. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

За його словами, на такі спроби Кремля серйозні гравці вже реагувати не будуть і не хочуть.

"Тому я не бачу тут жодних ризиків у безпосередньому виконанні. Думаю, що усі ці турне Лаврова Африкою та глобальним Півднем лише підкреслюють, що союзників у Росії стає усе менше. І якщо навіть у найбіднішій країні світу, Бурунді, йому делікатно дають зрозуміти, що вони не будуть його підтримувати, це свідчить про те, що ресурсів у Кремля вже справді не залишилося", - зазначив Огризко.

Керівник Центру досліджень Росії підкреслив, що усі спроби РФ про мирні переговори – просто "казки про білого бичка".

Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996), пише Вікіпедія.

Переговори України та Росії

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив, що Україна не піде на переговори з агресором Росією на невигідних для себе умовах. За словами чиновника, роль України на міжнародній арені суттєво зросла, тому Київ може дотримуватися подібної позиції.

В Американському інституті вивчення війни сказали, що Путін відновив свою кампанію, спрямовану на запуск переговорів з Україною на вигідних Росії умовах. Аналітики відзначили, що Путін сам знову заговорив про переговори і звинувачує західний світ в тому, що союзники України, мовляв, "заважають почати діалог".

Турецьке видання Hürriyet з посиланням на свої джерела повідомило, що президент України Зеленський і директор РФ Путін мають намір відвідати Туреччину після інавгурації Реджепа Ердогана на пост президента країни. Візити пройдуть один за одним, політики можуть обговорити війну і зернову угоду.

Дивіться відео про те, чого бояться партнери України:

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