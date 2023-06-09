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"Переговори неможливі": Путін натравив на себе Захід підривом Каховської ГЕС – генерал

Альона Вороніна
9 червня 2023, 12:05 оновлено 9 червня, 12:08
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Захід хоче або повалити режим Путіна, або демілітаризувати Росію і добитися сплати компенсацій Україні. Якщо Путіну спустити з рук шантаж, агресія продовжиться.
Владимир Путин, Николай Маломуж
Путін натравив на себе Захід підривом Каховської ГЕС, зазначає Маломуж/ колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Главред

Країни НАТО та інші ключові держави світу уже ніколи не погодяться на переговори з країною-агресоркою Росією на її умовах. Вони не дозволять, щоб шантаж російського диктатора Володимира Путіна спрацював, адже тоді глава Кремля може продовжувати свою агресію і поширити її не лише на Україну, а й на інші держави.

Тому варіант переговорів уже не розглядається, тим більше після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Тепер Захід хоче або повалити режим Путіна, або ослабити і демілітаризувати Росію. Про це розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж в інтерв’ю Главреду.

"Ключові країни світу, передусім країни НАТО, вже ніколи не погодяться на переговори на умовах Росії. Вони розуміють, що, шантажуючи Запорізькою АЕС або ядерною зброєю, Путін буде продовжувати агресію не тільки проти України, але й, можливо, країн НАТО", – наголосив Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Захід розуміє, що він повинен перемогти Путіна. В іншому разі постраждає не лише Україна, але й західні країни.

"Тобто зараз Заходом не розглядається варіант переговорів – стоїть питання про повалення путінського режиму або ослаблення його шляхом поразки у війні, після чого зможуть бути висунені жорсткі умови щодо демілітаризації Росії та сплати компенсацій Україні. Відтак, Захід змушений або перемогти Путіна, або постраждає не лише Україна, але й західні країни. Терорист (а Росія, яка вчиняє акти терору проти мирного населення, є терористом) повинен бути знищений", – зазначив генерал армії України.

Він наголосив, що якщо залишити терориста Путіна у спокої, то він і далі продовжуватиме проводити свою агресивну політику і буде грати за своїми правилами, тому що вважатиме, що він виграв війну.

"Майже весь світ зараз визнає, що Росія є загрозою для всіх. Тому зусилля більшості політиків світу спрямовані на те, щоб нейтралізувати цю загрозу і шляхом підтримки України, і шляхом впливу по лінії спецслужб. Світ прагне нейтралізувати загрозу застосування ядерної зброї, тому вживатиме всі можливі дії, що обмежать здатність РФ до оборони", – підсумував Маломуж.

Путін поступово втрачає владу в РФ

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін втратив колишню владу в РФ. У країні почалася дуже серйозна боротьба між державними і приватними арміями, а бізнес-партнери Путіна вже йому не вірять.

Також раніше новинне агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомляло, що еліта РФ незадоволена Путіним і його шансами у війні. Російську еліту охопив настрій зневіри щодо перспектив війни, яку Путін розв'язав в Україні. Навіть найоптимістичніші кремлівські чиновники бачать у "замороженому" конфлікті найкращий доступний результат для країни-агресора.

Колишній глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж зазначав, що Путін і його оточення думають, що підрив Каховської ГЕС зупинить українські війська. Маломуж заявив, що у Росії залишалося три козирні карти. Перша з них – підрив Каховської ГЕС, і цю карту РФ уже використала. Друга – шантаж ядерною загрозою, третя – використання ядерної зброї.

Дивіться відео, що радник голови ОП Михайло Подоляк розповів про те, що підривом Каховської ГЕС Росія розпочала новий тип війни:

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