Мирний саміт у Джидді: Китай відправив "позитивний" сигнал - Spiegel

5-6 серпня в Саудівській Аравії відбувся дводенний саміт, на якому представники 42 країн обговорювали шляхи мирного завершення війни в Україні.

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Китай брав активну участь в переговорах в Джидді та відправив "позитивний" сигнал / Колаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

Минулими вихідними представники 40 країн зустрілися в Саудівській Аравії, щоб обговорити припинення агресивної війни Росії в Україні. Зустріч завершилася в суботу ввечері після кількох годин дебатів і переговорів за закритими дверима. Європейські дипломатичні кола повідомили, що досягнуто згоди щодо центральних пунктів мирного вирішення, таких як "територіальна цілісність і суверенітет" України. Однак остаточної заяви за підсумками зустрічі не було. Про це пише Spiegel з посиланням на джерела в європейських дипломатичних колах.

Зазначається, що Китай брав активну участь в переговорах в Джидді та відправив "позитивний" сигнал про проведення подібних зустрічей в майбутньому.

"Заключних слів не прозвучало, були лише обережно позитивні сигнали з боку Китаю", - йдеться у повідомленні.

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Зустріч проходила на рівні радників з нацбезпеки. Від імені уряду Німеччини в ній взяв участь Йенс Плетнер, радник із зовнішньої політики канцлера Олафа Шольца. Делегацію США очолював Джейк Салліван.

Метою зустрічі в Джидді була консолідація різних мирних планів, наприклад, Китаю, Африки та Бразилії з "формулою миру" України. Було досягнуто згоди щодо основних пунктів мирного вирішення, таких як територіальна цілісність і суверенітет України.

Саміт в Саудівській Аравії

Україна, США, країни Євросоюзу, Велика Британія, Бразилія, Туреччина і ще десятки країн взяли участь у мирних переговорах щодо завершення російсько-української війни. Зустріч пройшла в Саудівській Аравії. Країни-агресора Росії на зустрічі не було.

Видання The Wall Street Journal писало, що китайська делегація готова приєднатися до мирних переговорів щодо України в Саудівській Аравії. За словами оглядачів, Пекін, схоже, змінює риторику про війну. Останньою краплею для КНР став вихід РФ із "зернової угоди", оскільки країна була найбільшим імпортером українського зерна.

Видання The New York Times писало, що на зустрічі в Саудівській Аравії Україна зробить нову спробу заручитися підтримкою десятків країн на тлі повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ. І це стане початком більш широкої кампанії, спрямованої на ослаблення Росії найближчими місяцями.

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