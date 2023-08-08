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Якщо коли-небудь будуть мирні переговори, їх ініціюватиме Україна - Держдеп США

Анна Ярославська
8 серпня 2023, 08:50 оновлено 8 серпня, 08:54
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Країна-агресор Росія на даний момент відмовилася брати участь у змістовних мирних переговорах.
Метью Міллер, прапори України та Росії
Метью Міллер заявив, що зараз переговори з РФ не ведуться / Колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН

Країна-агресор Росія відмовляється від "змістовного спілкування", тому на даний момент переговори з Кремлем не ведуться. Якщо якісь переговори і почнуться, то з ініціативи України.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Метью Міллер, коментуючи саміт в Саудівській Аравії, який відбувся 5-6 серпня.

"Зараз з Росією не ведуться мирні переговори, тому що Росія відмовилася брати участь у змістовних мирних переговорах. Якщо коли-небудь будуть мирні переговори, саме Україна їх ініціюватиме", - сказав на брифінгу Міллер.

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За його словами, зустріч у Джидді була "продуктивною".

"Саудівська Аравія була господинею цих переговорів, вони зробили це на прохання України", - додав представник Держдепартаменту.

При цьому, за словами Міллера, "Росія, очевидно, була проти цих переговорів", публічно "критикувала цю зустріч і критикувала сам факт, що ця зустріч відбулася".

Прессекретар Держдепу підкреслив, що США вітають участь Китаю в цій зустрічі і заохочують потенційний внесок Пекіна в припинення війни за умови поваги до українського суверенітету й територіальної цілісності.

"Ми дійсно вважаємо, що участь Китаю була продуктивною. Я не буду говорити про подробиці зустрічі, тому що вона була непублічною... Ми вже давно говорили, що для Китаю було б правильно відігравати певну роль у припиненні війни в Україні... Ми взагалі вважаємо, що для країн корисно бути присутнім і чути безпосередньо позицію України", – зазначив Міллер.

Саміт в Саудівській Аравії

Україна, США, країни Євросоюзу, Велика Британія, Бразилія, Туреччина і ще десятки країн взяли участь у мирних переговорах щодо завершення російсько-української війни. Зустріч пройшла 5-6 серпня в Саудівській Аравії. Країни-агресора Росії на зустрічі не було.

Зустріч завершилася після кількох годин дебатів і переговорів за зачиненими дверима. Європейські дипломатичні кола повідомили, що досягнуто згоди щодо центральних пунктів мирного вирішення, таких як "територіальна цілісність і суверенітет" України. Однак остаточної заяви за підсумками зустрічі не було. Про це писало видання Spiegel з посиланням на джерела в європейських дипломатичних колах.

При цьому Китай брав активну участь у переговорах у Джидді та відправив "позитивний" сигнал про проведення подібних зустрічей в майбутньому.

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