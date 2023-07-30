Україна, Захід і глобальний південь у серпні без РФ проведуть перемовини про мир

Перемовини щодо завершення розв'язаної агресором Росією війни проти України мають відбутися 5-6 серпня в місті Джидда, зустріч підтвердили в ОП.

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Україна і Захід готують саміт щодо мирного завершення війни до кінця 2023 року - WSJ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Україна, США, країни Євросоюзу, Великобританія, Бразилія, Туреччина і ще десятки країн візьмуть участь у мирних перемовинах щодо завершення російсько-української війни. Захід відбудеться в Саудівській Аравії 5-6 серпня. Є плани підключити до діалогу Китай - можливе прибуття перемовників з Пекіна. Агресорки Росії на зустрічі не буде. В Офісі президента Володимира Зеленського підтвердили проведення перемовин.

Як повідомляє Wall Street Journal, на зустрічі, темою якої стане завершення війни Росії проти України, візьмуть участь 30 держав. Зустріч повинна відбутися 5-6 серпня в Джидді.

Мета - підключити країни Глобального Півдня до мирного завершення війни.

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Очікується, що захід стане продовженням червневої зустрічі в Копенгагені, в якій брали участь делегати Бразилії, Індії, Туреччини та ПАР.

До Саудівської Аравії запросили і такі країни, як Індонезія, Єгипет, Мексика, Чилі і Замбія. Свою участь підтвердили Великобританія, ПАР, Польща та країни ЄС. США має представити радник Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

У Зеленського підтвердили проведення зустрічі в Саудівській Аравії

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що перемовини щодо мирного врегулювання війни в Україні дійсно відбудуться в серпні у Саудівській Аравії.

"Наступна зустріч радників з нацбезпеки і політичних радників лідерів держав з реалізації ініціатив України з відновлення сталого і справедливого миру відбудеться в Саудівській Аравії", – підкреслив Єрмак.

Є плани щодо підключення Китаю до перемовин відносно України

Співрозмовники WSJ стверджують, що місце перемовин було обрано не випадково. До зустрічі в Саудівській Аравії збираються залучити Китай. Це дружня Пекіну країна, тому китайські представники можуть приїхати для діалогу.

Україна і Захід готують саміт

Офіційний Київ і західний світ сподіваються, що перемовини у Саудівській Аравії дозволять до кінця 2023-го року провести мирний саміт, в рамках якого світові лідери підписали б документ із загальними принципами завершення війни і посилення позиції української держави на майбутніх перемовинах з РФ.

У Копенгагені держави Глобального Півдня вже сказали, що готові обговорювати загальні принципи, проте формулу миру, представлену президентом Зеленським ще минулого року, підписати не зможуть.

Перемовини України та Росії

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна має лише одну умову для початку мирних перемовин з країною-окупантом Росією. За словами українського гаранта, Київ буде готовий сісти за стіл перемовин з Москвою тільки після того, як сили оборони України в рамках військової операції вийдуть на свої кордони станом на 1991 рік.

"Вікно можливостей" на фронті для України існує лише до кінця року, вважає президент Чехії Петро Павло. Згідно з припущенням чеського глави держави, після цього почнуться перемовини. На думку Павла, Захід може зменшити військову підтримку України.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав окупанту Росії жорстку умову України щодо перемовин. Діалог між двома сторонами війни може відбутися після того, як Кремль ухвалить рішення про виведення своїх військ з окупованого Криму.

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