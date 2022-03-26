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Хвалена зброя РФ існує лише у фантазіях генералів: чим насправді воює армія Росії

26 березня 2022, 10:15

Експерти пояснили, чому РФ не використовує свою суперсучасну зброю - літак Су-57, танк Т-14 Армата, ракети Циркон.

армія, Росія
Танк Т-14 Армата їздить лише на парадах / Facebook/mod.mil. rus

Російська пропаганда любить розповідати про міць і велич РФ, але дуже часто заяви виявляються порожніми словами, за якими нічого немає. Стосується це і суперсучасної військової техніки, яка нібито є на озброєнні російської армії.

Міжнародні експерти в області озброєнь Ерік Віклунд і Кріс Шиес стверджують, що за фактом "наворочена" техніка в Росії є лише на картинках і в планах, а в реальності армія Путіна воює в основному тим, що залишилося від СРСР, передає Styler.

Бюджет РФ на військову техніку великий, але мало що доходить до армії, вважають експерти.

"Росія в основному відома своїми ракетами і найбільшим запасом ядерної зброї. Але країна перебуває під санкціями "до чортиків" і ВВП йде на підтримку тих сил, що у них є. Ми не здивуємося, якщо в майбутньому відбудеться витік інформації та виявиться, що військові РФ сильно недофінансовані й велика частина коштів витікала в чужі кишені", - кажуть вони.

Літак Су-57

Літак Су-57
Літак Су-57 / Фото Вікіпедія

Літак Су-57 повинен був замінити в російських збройно-космічних силах важкий винищувач Су-27.

Виробництво було запущено в 2019 році та навіть один вдалося зібрати. Але під час випробувань він розбився.

Експерти стверджують, що з 2019 по 2022 рік могли зібрати ще хоча б три таких літака. І один, можливо, є на експлуатації у ВПС РФ. Однак немає ні фото, ні відео цих літаків.

Велика частина інформації про літаки є секретною. Відомо, що в них був запроектований відсік для озброєння із запуском ракет класу "повітря-повітря". Однак випробування показували, що ракети не поміщалися в кореневих відсіках крила. Можливо, що навіть готові літаки Су-57 не годяться для використання.

Ерік Віклунд каже, що в РФ виготовлено 14 штук Су-57, 10 прототипів, 4 серійних зразка. Але навіть серійні моделі ще проходять випробування.

"Здебільшого Су-57 настільки дорогий у виробництві, що Росія не може дозволити собі виробляти його в значних кількостях. Вони шукають іноземних покупців, щоб допомогти з витратами на розробку. Індія вже задкує, а Росія не знайшла нікого, хто міг би заповнити порожнечу, що утворилася", - розповів експерт.

Танк Т-14 Армата

Танк Т-14 Армата
Танк Т-14 Армата / Фото Вікіпедія

Розрекламований танк Т-14 Армата не присутній на озброєнні російської армії. Їх створено всього 20 штук. Використовуються вони лише для випробувань і участі в парадах.

Як стверджує Віклунд, жоден з прототипів не готовий для застосування.

У РФ заявляли про плани створити понад дві тисячі таких танків, але через відсутність фінансування, весь цикл виробництва був скасований. Пізніше говорили про те, що до 2022 року створять 100 моделей, але вони так і не були готові до випробувань.

Ракета Циркон

Ракета Циркон
Ракета Циркон копіює американську крилату ракету X-51 Waverieder / Фото anna-news.info

Ракета Циркон повинна була замінити важку протикорабельну ракету П-700.

Як пояснюють експерти, це макет, який копіює розроблювану в США гіперзвукову крилату ракету X-51 Waverieder.

У РФ немає жодного зображення ракети Циркон крім запуску старої протиракетної ракети берегового базування.

Ракета Кинджал

Ракета Кинджал
Ракета Кинджал

Ракета Кинджал- ц е просто балістична ракета середньої дальності Іскандер, яка прив'язана до МіГ-31 і розгорнута трохи вище й далі. Пристосована для запуску з літака. За рахунок цього вона має велику стартову швидкість і збільшує дальність удару. Після пуску вона діє вже як "іскандерівська" ракета. Піднімається на висоту близько 30 кілометрів, а потім падає на ціль.

Зараз армія РФ використовує літаки типу МіГ-31 або бомбардувальник Ту-22М. за словами експертів, обидва ці літаки легко виявляються, тому реклама Кинджала як "ракети-невидимки" – хвастощі. Насправді це реконструкція балістичної ракети малої дальності, яка була розроблена ще в 1980-х роках. Вона легко виявляється на радарах.

Як повідомляв Главред, війська Росії 19 березня завдали ракетного удару по підземному складу ракет і авіаприпасів Збройних сил України в селі Делятині в Івано-Франківській області.

У Кремлі заявили, що удар був нанесений російським гіперзвуковим авіаційним ракетним комплексом Кинджал.

Інформацію підтвердили і в США. У Вашингтоні заявили, що це перший відомий випадок застосування ракет такої потужності в бойових діях.

Чим насправді воює Росія

Центр протидії дезінформації при РНБО України розповів про "передові" технології, які застосовуються окупантами. Зокрема, це:

  • гвинтівка Мосіна-Нагана - в різних модифікаціях перебувала на озброєнні до 1960-х років;
  • кулемет Максим - останній факт застосування зафіксований в 1969 році;
  • фургон УАЗ 452 (Буханець) - невійськовий неброньований автомобіль;
  • фургон ГАЗ-3302 (ГАЗель) - невійськовий неброньований автомобіль;
  • самоскид КамАЗ-5511 - невійськовий неброньований автомобіль;
  • трицикл Loncin LX250ZH-11 - невійськовий неброньований транспортний засіб.

"Зважаючи на зазначене, виникає питання про об'єктивність рейтингу потужності передових армій світу, тому що "друга" російська армія може бути лише у фантазіях генералів Міноборони РФ", — йдеться у повідомленні.

Гвинтівка Мосіна-Нагана
Гвинтівка Мосіна-Нагана / Фото Вікіпедія

"Мосінка" - магазинна військова гвинтівка, яку використовували військові сили Російської імперії, Радянського Союзу та багатьох інших держав. Гвинтівка Мосіна-Нагана в різних модифікаціях була на озброєнні з 1891 до 1960-х років.

Кулемет Максима
Кулемет Максима / Фото Вікіпедія

Кулемет Максима - станковий кулемет, розроблений британським зброяром американського походження Гайремом Стівенсом Максимом в 1883 році.

Кулемет Максима став одним з родоначальників автоматичної зброї; він широко використовувався під час Англо-бурської війни 1899-1902 рр., Першої світової та Другої світової воєн, а також у багатьох малих війнах і збройних конфліктах XX століття.

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Як повідомляв Главред, українські захисники захопили в Миколаївській області супертрофей - нову командно-штабну машину армії РФ. Вона є елементом автоматизованої системи управління військами РФ відомої як "Созвездие".

Раніше в Чернігівській області українські бійці захопили самохідну артилерійську установку новітньої моделі "Мста-С". І, за традицією, трофей відбуксирували трактором.

Також ЗСУ знищили танк Т-80УМ2 "Чорний орел", який у путінської армії був лише один. Успішного удару було завдано 93-ю окремою механізованою бригадою "Холодний Яр".

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