Загроза найбільшого землетрусу: вчені назвали місце ймовірної катастрофи

Землетрус у зоні Каскадії може стати найбільшим в історії Північної Америки.

Прогноз катастрофічного землетрусу

Північна Америка може зіткнутися з катастрофічним землетрусом

Тектонічна плита проходить уздовж узбережжя штатів Вашингтон, Орегон і Каліфорнія

Дослідники попереджають, що Північна Америка може зіткнутися з катастрофічним землетрусом - якщо сейсмічна активність у зоні субдукції Каскадія посилиться і викличе удар по розлому Сан-Андреас.

Як пише The New York Times з посиланням на наукові дані, зони Сан-Андреас і Каскадія перетинаються в районі мису Мендосіно - найзахіднішої точки Каліфорнії, приблизно 300 км на північ від Сан-Франциско. Каскадія тягнеться на північ, а Сан-Андреас - вправо на південь.

Тектонічна плита Хуан-де-Фука проходить уздовж узбережжя штатів Вашингтон, Орегон і Каліфорнія. Між нею і Північноамериканською плитою виникає сильне внутрішнє напруження, яке може провокувати тріщини в слабких місцях. Вчені наголошують, що саме це напруження може запустити розломні процеси.

Кріс Голдфінгер, професор Університету штату Орегон, заявив, що землетрус у зоні Каскадії може стати найбільшим в історії Північної Америки. А якщо в цей же час "спрацює" Сан-Андреас - наслідки будуть ще більш руйнівними.

Дослідження показують перехресну активність: сильні поштовхи в Каскадії часто супроводжувалися аналогічними подіями в зоні Сан-Андреас. На думку Голдфінгера, за останні 2500 років із восьми великих землетрусів у Каскадії - всі викликали поштовхи "у відповідь" і в Сан-Андреасі.

