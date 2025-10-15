Рус
Загроза найбільшого землетрусу: вчені назвали місце ймовірної катастрофи

Олексій Тесля
15 жовтня 2025, 02:30
Землетрус у зоні Каскадії може стати найбільшим в історії Північної Америки.
Прогноз катастрофічного землетрусу / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Ви дізнаєтеся:

  • Північна Америка може зіткнутися з катастрофічним землетрусом
  • Тектонічна плита проходить уздовж узбережжя штатів Вашингтон, Орегон і Каліфорнія

Дослідники попереджають, що Північна Америка може зіткнутися з катастрофічним землетрусом - якщо сейсмічна активність у зоні субдукції Каскадія посилиться і викличе удар по розлому Сан-Андреас.

Як пише The New York Times з посиланням на наукові дані, зони Сан-Андреас і Каскадія перетинаються в районі мису Мендосіно - найзахіднішої точки Каліфорнії, приблизно 300 км на північ від Сан-Франциско. Каскадія тягнеться на північ, а Сан-Андреас - вправо на південь.

Тектонічна плита Хуан-де-Фука проходить уздовж узбережжя штатів Вашингтон, Орегон і Каліфорнія. Між нею і Північноамериканською плитою виникає сильне внутрішнє напруження, яке може провокувати тріщини в слабких місцях. Вчені наголошують, що саме це напруження може запустити розломні процеси.

Кріс Голдфінгер, професор Університету штату Орегон, заявив, що землетрус у зоні Каскадії може стати найбільшим в історії Північної Америки. А якщо в цей же час "спрацює" Сан-Андреас - наслідки будуть ще більш руйнівними.

Дослідження показують перехресну активність: сильні поштовхи в Каскадії часто супроводжувалися аналогічними подіями в зоні Сан-Андреас. На думку Голдфінгера, за останні 2500 років із восьми великих землетрусів у Каскадії - всі викликали поштовхи "у відповідь" і в Сан-Андреасі.

Неймовірне відкриття вчених: що відомо

Міжнародна команда дослідників виявила ознаки можливого формування нової зони субдукції в Атлантичному океані неподалік від узбережжя Португалії - відкриття, яке може ознаменувати початок нового етапу в тектонічній еволюції Землі.

Субдукція - один із найбільш інтенсивних і руйнівних геодинамічних процесів, під час якого одна тектонічна плита йде під іншу, спричиняючи масштабні землетруси, виверження вулканів і зміну обрисів континентів.

Раніше повідомлялося, що на дні Тихого океану знайшли загадкову "дорогу". Після успішного збору зразка апарат просувається далі і виходить на ділянку, покриту тим, що вчені охрестили "запеченою кіркою".

Главред раніше писав про те, що названо дату зникнення африканських льодовиків. Африка перебуває на межі кліматичної катастрофи. Глобальне потепління знищить континент.

Про джерело: The New York Times

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

