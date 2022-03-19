Росія вдарила по Франківщині, але в ЗСУ поки не знають, чи були це ракети "Кинджал"

Росія вдарила по Франківщині / УНІАН

Росія вдарила по підземному складу ракет і авіаційних боєприпасів ЗСУ в Делятині Івано-Франківської області. На даний момент інформація про тип випущених ракет і постраждалих уточнюються.

"Дійсно ворог завдав удару по наших складах зберігання, які вже були вказані. Тип ракети буде ще встановлений. У нас є пошкодження, є руйнування. Була детонація боєприпасів. Постраждалі уточнюються", - розповів речник Командування Повітряних сил ЗС України Юрій Гнат у коментарі УП.

Крім того, удари підтвердили і місцеві жителі.

Однак поки що командування Повітряних сил ЗС не може підтвердити або спростувати інформацію про заяви росіян про удар авіаційним ракетним комплексом "Кинджал".

"Україна, на жаль, стала полігоном для випробування всього арсеналу ракетного озброєння Росії. Вони застосовують ракети, що летять дві тисячі кілометрів, п'ять з половиною тисяч кілометрів по дальності – це і крилаті ракети, і оперативно-тактичні комплекси "Іскандер", крилаті ракети "Калібр" та інші Х-101, Х-55, Х-555. Була заява про "кинджал", яким росіяни хваляться. Ми не знаємо, яка насправді була ракета. Поки не можемо підтвердити", - додали в ЗСУ.

Як відомо, 19 березня Міноборони РФ заявило, що військові застосували гіперзвукові ракети комплексу "Кинджал" для знищення підземного військового складу на заході України.

Нагадаємо, високопоставлений американський генерал-лейтенант Кіт Келлог заявив, що на президента РФ Володимира Путіна чиниться тиск, оскільки російське вторгнення в Україну застопорилося.

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