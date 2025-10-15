Рус
Путін готується розгорнути в Україні ще 2 млн окупантів: ЗМІ розкрили плани

Андрій Ганчук
15 жовтня 2025, 08:30
Кремль може спрямувати резервістів у дві області України, сказав очільник оборонного комітету Держдуми Андрій Картаполов.
Путін, війська РФ
Путін спробує уникнути мобілізації і може відправити до України військових резервістів - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот YouTube

Головне:

  • Росія готує законодавство для призову резервістів
  • Путін має намір розгорнути в Україні ще 2 млн окупантів
  • Нових окупантів можуть направити на Харківщину та Сумщину

Керівник країни-агресора Росії Володимир Путін має намір розгорнути близько 2 мільйонів військових резервістів в Україні в рамках нового законодавства. Такий крок може надати йому можливість оновити і розширити 700-тисячне угруповання окупантів, яке вже перебуває на полі бою.

Резервістів у РФ зможуть призивати в "мирний" час

У матеріалі The Telegraph ідеться про те, що поправки до закону, які, ймовірно, отримають підтримку так званого парламенту, дадуть змогу призивати резервістів у "мирний" час, а не лише після офіційного оголошення війни. Таким чином, Росія зможе набрати нових окупантів для війни проти України без воєнного стану - сама Москва досі називає свою агресію "спеціальною військовою операцією".

Що отримає Путін

Путіну буде надано можливість уникнути нової мобілізації. Він утримувався від такого кроку з вересня 2022 року, коли "часткова" мобілізація призвела до того, що десятки тисяч чоловіків залишили країну.

Куди можуть відправити нових окупантів

Армія загарбників із двох мільйонів резервістів - "професіонали у своїй галузі", сказав заступник голови комітету Держдуми з оборони Олексій Журавльов. Ще одна поправка дозволить використовувати резервістів за межами РФ.

На думку керівника цього комітету Думи Андрія Картаполова, Путін може спрямувати нових окупантів на північний схід України - у Сумську та Харківську області - де ворожі сили здійснюють спроби просування.

Що каже експерт

У Кремля є ще два варіанти, окрім мобілізації, сказав в інтерв'ю Главреду керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук.

На його думку, Путін міг би застосувати підготовлених у Білорусі військових і забрати армію в Лукашенка.

"Перший - відібрати армію в Лукашенка. Навчання в Білорусі завершилися і росіяни отримали приблизно 40 тисяч підготовлених бійців. Поки на території республіки присутній російський контингент, залишається можливість перехопити владу у Лукашенка для вирішення своїх питань. Імовірність такого сценарію невисока, проте Москва давно до цього прагне", - каже експерт.

Крім того, існує варіант і з підключенням північнокорейських окупантів.

"Другий - задіяти ресурси від глави КНДР Кім Чен Ина. Щоправда, кажуть, що Путін "взув" його на гроші, тож невідомо, чи отримає Кремль від Ина нову партію північнокорейських солдатів", - додав Лакійчук.

Проблеми РФ із військами - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, раніше в американському Інституті вивчення війни дійшли висновку, що в Росії почалися проблеми з набором до війська, а у Путіна залишилося два варіанти: або мобілізувати резерв, або піти на реальні мирні перемовини. Зараз навіть за гроші "добровольців" стає дедалі менше, усі вони - "хворі або кульгаві".

Аналітики агентства видання Defense Express раніше написали, що Кремль знайшов можливість обійти мобілізацію призовом резервістів.

Російська "влада" погодила законопроєкт, який дає змогу підключати осіб із мобілізаційного резерву для виконання бойових завдань за межами РФ у мирний час. Резервістів зможуть призивати без мобілізації. Може йтися про 2 млн військових резерву.

Путін у глухому куті і може почати нову війну, щоб приховати крах РФ, писали в The Telegraph. На думку журналістів, Кремль шукає варіанти для військової агресії проти НАТО. Під ударом можуть опинитися естонська Нарва або Сувальський коридор.

The Telegraph

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

