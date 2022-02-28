На Охтирку скинули смертоносні вакуумні бомби: вони заборонені у всьому світі

Російські загарбники зламують гаражі мирних жителів і викрадають машини.
На Охтирку в Сумській області російські загарбники скинули заборонені в усьому світі вакуумні бомби.
"Ворог веде підлу війну. На Охтирку знову щойно була скинута Вакуумна бомба - на склад нафтового наливу. Підірвані ємності з нафтою. Те, що ворог підлий-очевидно", - повідомив мер Охтирки Павло Кузьменко І назвав Путіна боягузом.
Також він нагадав, що використання вакуумних бомб заборонено Женевською конвенцією.
За словами Кузьменка, російські військові в населених пунктах області вже почали зламувати Гаражі і викрадати автомобілі.
"Є ще одна негативна інформація. По населених пунктах, на даний момент, в очеретах, ті орди, які вбили людей в автомобілі марка ВАЗ-21099 – зараз зламують гаражі, забирають автомобілі. Будь ласка, нехай забирають! Єдине, що ворог на цих автомобілях, мабуть, буде пробувати прориватися через кордон", - розповів мер міста.
"Знову вибух. Знову скинута Вакуумна бомба", - резюмував Кузьменко.
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