"Усіх бійців було поранено": РФ окупувала три населені пункти на Донбасі - DeepState

Анна Ярославська
15 жовтня 2025, 06:50
Ворог окупував Перебудову, Комар і Мирне, а також просунувся поблизу двох селищ.
ВСУ, фронт
Деякі українські військові були змушені виходити своїми силами / Колаж: Главред, фото: Фото: 17 окрема танкова Криворізька бригада ім. Костянтина Пестушка, deepstatemap

Коротко:

  • Російська армія захопила три населені пункти
  • Утримання позицій було ускладнене через логістику та зміну напрямку атак ворога
  • Останніми тижнями ситуація погіршилася

Російська армія захопила три населені пункти на Донеччині. Йдеться про Перебудову, Комар та Мирне, що розташовані на Новопавлівському напрямку. Про це в ніч на 15 жовтня повідомив аналітичний проєкт DeepState.

Також окупанти просунулися поблизу Іванівки та Воскресенки на Донеччині.

"Ворог окупував Перебудову, Комар і Мирне, а також просунувся поблизу Іванівки та Воскресенки", - йдеться в повідомленні.

Увечері 14 жовтня DeepState повідомляв, що "ворог зайняв виступ у районі Мирного, Перебудови і Комара".

"Було втрачено виступ на Комар. Логістика та утримання позицій були вкрай ускладнені, але оскільки ворог змінив акцент на інші ділянки відрізка, то була можливість утримувати ці позиції", - зазначили аналітики.

Карта
Карта / Deep State

Впродовж останніх тижнів ситуація на зазначеному відрізку змінилася. Як повідомляє Deep State, утримання позицій ускладнилося через те, що ЗС РФ почали робити зачистки. Це призвело до поступової втрати позицій Силами оборони України.

Крім того, російські військові знищили частину позицій, завдаючи ударів артилерійськими системами і здійснюючи нальоти дронів.

"Усі бійці були поранені і деякі були змушені виходити своїми силами", - розповіли аналітики.

На опублікованому фото з картою бойових дій видно розташування втрачених позицій та їхні руйнування.

"Вони втрачені вже як кілька днів", - додали в DeepState.

Карта бойових дій
Карта бойових дій / DeepStateUA

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, російські окупанти намагаються просуватися в напрямку Куп'янська. Місто не було готове до оборони, тому ситуація залишається важкою. Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс". За його словами, у місті взагалі не була організована оборона міста Куп'янська. На цьому напрямку справжній хаос, каже лейтенант.

Російська армія докладає зусиль, щоб повністю захопити Донецьку область. У жовтні фіксується активне використання ворогом важкої бронетехніки, і Донбас залишається пріоритетним напрямком для окупантів. Про це розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зазначивши, що росіяни мають незначне тактичне просування, яке українські захисники успішно блокують.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що зараз на фронті в Україні значно зросла смертельна зона. Тепер вона сягає 10 кілометрів. За його словами, реалії поля бою зараз визначають ударні дрони. Це значно ускладнює оперативну евакуацію поранених, а великого значення набувають здібності української логістики та військової медицини.

ЗСУ може звільнити Крим: думка військового

Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон переконаний, що Україна має потенціал для визволення півострова Крим, однак для цього необхідно, щоб збіглося багато чинників.

Особливе значення, за його словами, має Керченський міст - у разі його знищення півострів опиниться фактично в ізоляції.

"Це можливо. Російська армія поступово вичерпує себе. Тому зараз є вдалий момент, щоб маневрувати й атакувати. Якщо Україна зможе зосередити достатні сили на Крим, то це можливо досягти", - сказав Геміш де Бреттон-Гордон.

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Війна в Україні на три роки та удари РФ углиб Європи: Сікорський зробив заяву

Війна в Україні на три роки та удари РФ углиб Європи: Сікорський зробив заяву

09:25Війна
Два сценарії війни в Україні у 2026 році: Коваленко – про те, чого чекати від Путіна

Два сценарії війни в Україні у 2026 році: Коваленко – про те, чого чекати від Путіна

09:00Інтерв'ю
Путін готується розгорнути в Україні ще 2 млн окупантів: ЗМІ розкрили плани

Путін готується розгорнути в Україні ще 2 млн окупантів: ЗМІ розкрили плани

08:30Війна
Мобілізація в Україні посилиться: за якими списками будуть призивати та що зміниться

Мобілізація в Україні посилиться: за якими списками будуть призивати та що зміниться

Китайський гороскоп на сьогодні 15 жовтня: Тиграм - втрати, Свиням - виклики

Китайський гороскоп на сьогодні 15 жовтня: Тиграм - втрати, Свиням - виклики

РФ обрала 3 міста і готова завдати масованого удару: названо дату

РФ обрала 3 міста і готова завдати масованого удару: названо дату

Палац більше не може приховувати хворобу: король готується передати корону синові

Палац більше не може приховувати хворобу: король готується передати корону синові

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO.

