"Усіх бійців було поранено": РФ окупувала три населені пункти на Донбасі - DeepState

Деякі українські військові були змушені виходити своїми силами / Колаж: Главред, фото: Фото: 17 окрема танкова Криворізька бригада ім. Костянтина Пестушка, deepstatemap

Російська армія захопила три населені пункти

Утримання позицій було ускладнене через логістику та зміну напрямку атак ворога

Останніми тижнями ситуація погіршилася

Російська армія захопила три населені пункти на Донеччині. Йдеться про Перебудову, Комар та Мирне, що розташовані на Новопавлівському напрямку. Про це в ніч на 15 жовтня повідомив аналітичний проєкт DeepState.

Також окупанти просунулися поблизу Іванівки та Воскресенки на Донеччині.

"Ворог окупував Перебудову, Комар і Мирне, а також просунувся поблизу Іванівки та Воскресенки", - йдеться в повідомленні.

Увечері 14 жовтня DeepState повідомляв, що "ворог зайняв виступ у районі Мирного, Перебудови і Комара".

"Було втрачено виступ на Комар. Логістика та утримання позицій були вкрай ускладнені, але оскільки ворог змінив акцент на інші ділянки відрізка, то була можливість утримувати ці позиції", - зазначили аналітики.

Карта / Deep State

Впродовж останніх тижнів ситуація на зазначеному відрізку змінилася. Як повідомляє Deep State, утримання позицій ускладнилося через те, що ЗС РФ почали робити зачистки. Це призвело до поступової втрати позицій Силами оборони України.

Крім того, російські військові знищили частину позицій, завдаючи ударів артилерійськими системами і здійснюючи нальоти дронів.

"Усі бійці були поранені і деякі були змушені виходити своїми силами", - розповіли аналітики.

На опублікованому фото з картою бойових дій видно розташування втрачених позицій та їхні руйнування.

"Вони втрачені вже як кілька днів", - додали в DeepState.

Карта бойових дій / DeepStateUA

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, російські окупанти намагаються просуватися в напрямку Куп'янська. Місто не було готове до оборони, тому ситуація залишається важкою. Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс". За його словами, у місті взагалі не була організована оборона міста Куп'янська. На цьому напрямку справжній хаос, каже лейтенант.

Російська армія докладає зусиль, щоб повністю захопити Донецьку область. У жовтні фіксується активне використання ворогом важкої бронетехніки, і Донбас залишається пріоритетним напрямком для окупантів. Про це розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зазначивши, що росіяни мають незначне тактичне просування, яке українські захисники успішно блокують.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що зараз на фронті в Україні значно зросла смертельна зона. Тепер вона сягає 10 кілометрів. За його словами, реалії поля бою зараз визначають ударні дрони. Це значно ускладнює оперативну евакуацію поранених, а великого значення набувають здібності української логістики та військової медицини.

ЗСУ може звільнити Крим: думка військового

Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон переконаний, що Україна має потенціал для визволення півострова Крим, однак для цього необхідно, щоб збіглося багато чинників.

Особливе значення, за його словами, має Керченський міст - у разі його знищення півострів опиниться фактично в ізоляції.

"Це можливо. Російська армія поступово вичерпує себе. Тому зараз є вдалий момент, щоб маневрувати й атакувати. Якщо Україна зможе зосередити достатні сили на Крим, то це можливо досягти", - сказав Геміш де Бреттон-Гордон.

