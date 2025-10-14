Палац більше не може приховувати хворобу: король готується передати корону синові

Король Карл слабшає. Принаймні про це все частіше говорять інсайдери, наближені до сім'ї.

https://glavred.net/starnews/dvorec-bolshe-ne-mozhet-skryvat-bolezn-korol-gotovitsya-peredat-koronu-synu-10706372.html Посилання скопійоване

Чарльз III може скоро передати корону / колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Коротко:

Про що говорять інсайдери

До чого готуються в Букінгемському палаці

Нові фотографії короля Карла III викликали хвилю занепокоєння по всій Великій Британії і переполох у Букінгемському палаці після того, як монарх виглядав помітно ослабленим під час спільної появи з принцом Вільямом на лондонському кліматичному саміті COP30.

Як повідомляє RadarOnline.com, 76-річний король, який від початку цього року проходить лікування від раку, виглядав значно худішим і блідішим, ніж на попередніх публічних виступах.

відео дня

"Його костюм бовтався на ньому", - повідомив один з інсайдерів. "Він виглядав так, ніби бореться з чимось більшим, ніж показує", - додав він.

Хоча офіційні особи палацу стверджують, що король "почувається добре" і "продовжує виконувати легкі обов'язки", високопоставлені королівські помічники приватно визнають, що ці фотографії викликали тривогу за лаштунками. "Побачене не піддається корекції", - визнало одне джерело.

король Чарльз III / ua.depositphotos.com

Діагноз короля Карла, підтверджений раніше цього року, вже обмежив його публічні виступи. Тепер інсайдери припускають, що проблеми зі здоров'ям можуть позначатися на ньому помітно. "Вони тихо готують Вільяма до сходження на престол - і швидко", - повідомив один високопоставлений придворний. "Ілюзія ідеального здоров'я руйнується", - повідомляє він.

Хоча офіційні заяви Букінгемського палацу залишаються оптимістичними, давні спостерігачі за королівською владою налаштовані менш упевнено. "Неміч неможливо відфотошопити", - сказав один зі спостерігачів за палацом. "Ми бачимо реальність, що ховається за короною - монарха в занепаді".

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв, що спадкоємець британського престолу принц Вільям дав велике інтерв'ю, в якому вперше розповів, як його діти пережили новину про діагноз Кейт і як сім'я справляється з проблемами зі здоров'ям матері.

Також принц Вільям несподівано відверто розповів про своїх дітей на нещодавньому публічному заході. Він поділився їхніми характерами, які вони проявляють удома, і зазначив, що принц Луї зовсім не такий, яким його звикла бачити публіка.

Вас також може зацікавити:

Про персону: король Чарльз ІІІ Чарльз III - король Сполученого Королівства і ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував на нього найдовше в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред