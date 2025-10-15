Харківська влада розширила зону обов'язкової евакуації: список громад

Влада організовує маршрути евакуації та готує місця для проживання кожної сім’ї з дітьми.

В Харківській ОДА оголосили примусову евакуацію для 409 сімей / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Примусово евакуюють родини з дітьми через загострення ситуації

Евакуація охоплює понад 40 населених пунктів Харківської області

Планують вивезти 601 дитину та 409 сімей у більш безпечні місця

14 жовтня на засіданні Ради оборони Харківської області ухвалили рішення про примусову евакуацію сімей із дітьми з кількох населених пунктів. Про це повідомив у Telegram-каналі голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Евакуація стосуватиметься 27 населених пунктів Великобурлуцької, 6 – Вільхуватської та 7 – Шевченківської територіальних громад. За словами Синєгубова: "Загалом маємо вивезти в більш безпечні місця 601 дитину — це 409 сімей."

Такі заходи ухвалені через загострення безпекової ситуації на Куп’янському напрямку. Голова ОДА додав:"Закликаємо родини з неповнолітніми зберегти життя і виїхати з небезпечних територій."

Вже визначені маршрути евакуації та передбачені місця тимчасового проживання. Евакуйовані сім’ї отримають підтримку у оформленні статусу ВПО, доступ до виплат і гуманітарної допомоги.

"Ми продовжуємо працювати скоординовано з усіма службами, аби забезпечити захист кожній родині," — зазначив Синєгубов.

Куп’янськ / Інфографіка: Главред

Ситуація у Куп’янську

Як писав Главред, російські окупанти активно намагаються просунутися в напрямку Куп’янська, проте місто до цього фактично не було готове. Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" підкреслює, що організація оборони у місті відсутня, що створює критичну ситуацію.

"По Купʼянську ситуація залишається важкою через повну відсутність організованої оборони міста і це факт. Купʼянськ абсолютно не був готовий до оборони ... В цьому хаосі вже більше переживаю не за місто, яке фактично знищується боями, а за угруповання наших військ на південь від міста на лівому березі Оскола, бо там ситуація може сильно ускладнитися, якщо ми ще більше просядемо в Купʼянську і на його околицях," — зазначив лейтенант.

За його словами, хоча на околицях міста місцями є успіхи, вони не змінюють загальної критичної картини. Така оцінка експерта свідчить про значні ризики для оборони регіону та наголошує на потребі термінового зміцнення позицій ЗСУ у Куп’янську та його околицях.

Повітряні атаки РФ в Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 14 жовтня російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову. Унаслідок ворожих авіаударів по місту є руйнування, спалахнула пожежа. Є постраждалі.

Також у ніч на 11 жовтня російські окупаційні війська знову здійснили масовану атаку на українські міста. Під удар потрапили Одеса та область, Чернігівщина та Чугуїв Харківської області. Ворог бив по енергетичній інфраструктурі. Гриміло безліч вибухів. Фіксувалися проблеми з електропостачанням.

У ніч на 10 жовтня російські війська завдали серію ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. У Києві прогриміли потужні вибухи, столицю атакували балістичними ракетами, через що виникли перебої з електро- та водопостачанням.

Про персону: Олег Синєгубов Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

