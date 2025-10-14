Мобілізація в Україні посилиться: за якими списками будуть призивати та що зміниться

В ТЦК та СП заявили про залучення бойові підрозділи для проведення заходів оповіщення населення та розповіли, як буде відбуватись мобілізація.

В Україні змінюються умови мобілізації та військового обліку / Колаж: Главред

Восени 2025 року Україна проходить черговий етап трансформації своїх мобілізаційних механізмів. Зокрема, мобілізація в Україні за словами експертів може посилитись через ситуацію на фронті, а також, ТЦК вже починаються залучати бойові підрозділи для мобілізації громадян.

Главред з’ясував, як зміниться мобілізація в Україні та які дані про громадян отримає ТЦК та СП.

Залучення бойових підрозділів до мобілізації

У Тернопільському обласному ТЦК та СП повідомили, що мобілізаційні заходи з оповіщення громадян відтепер відбуватимуться за участю бойових підрозділів. В умовах повномасштабної війни, зазначають у відомстві, захист держави є не лише конституційним обов’язком, а й справою честі та гідності. Кожен громадянин мобілізаційного віку має усвідомлювати особисту відповідальність перед родиною, суспільством і країною, яка бореться за своє існування. Триваюча агресія Росії вимагає постійного зміцнення обороноздатності держави.

"І так, людський капітал в розрізі мобілізаційних заходів є визначальним, саме тому Збройні Сили України проводять мобілізаційні заходи з урахуванням нових підходів та залучення бойових підрозділів до процесу оповіщення громадян. Такі групи формуються із військовослужбовців, які мають бойовий досвід і користуються повагою серед побратимів і суспільства. Їхня участь у цих заходах допомагає підвищити довіру до процесу мобілізації та забезпечує дотримання законності адже, нагадаємо, що всі заходи оповіщення відбуваються у взаємодії із співробітниками Національної поліції та інших силових структур", - йдеться у матеріалі.

Ступені придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Кого мобілізовують в Україні

У ТЦК та СП підкреслили, що твердження про те, що "воюють лише бідні", є неправдивим. На передовій сьогодні служать представники всіх верств населення — від підприємців, фермерів та лікарів до айтішників, учителів і науковців, яких об’єднує спільна мета — захистити Україну.

"На жаль, деякі громадяни України намагаються уникнути мобілізації посилаючись на статус або зв’язки, або ж інші "розумні" на їх погляд дії, які начебто мають їх "убезпечити" від мобілізації. Та такі їхні кроки не лише порушують військово-облікове законодавство, а й є проявом неповаги до тих, хто вже на передовій, хто дає їм можливість ще підготуватись, стати сильнішими та впевненішими", - вказують військові.

Де ТЦК можуть мобілізовувати людей – чи можна мобілізувати людину на приватній території

Також зазначається, що мобілізаційні заходи нині відбуваються не лише у громадських місцях, а й у закладах, де перебуває соціально активна молодь, підприємці та представники різних громадських груп. Такий підхід, за словами представників ТЦК, забезпечує рівність усіх перед законом і спростовує міф про "нерівну мобілізацію".

Мобілізація в Україні / Фото: t. me_V_Zelenskiy_official

Автоматичний облік в ТЦК – що змінилось

25 вересня 2025 року уряд України ухвалив рішення, яке запроваджує автоматичну постановку військовозобов’язаних на облік. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Відтепер юнакам, які досягли 17 років, не потрібно особисто відвідувати ТЦК чи проходити військово-лікарську комісію для взяття на облік. Це можна буде зробити дистанційно через застосунок "Резерв+", у власному електронному кабінеті призовника або резервіста.

Також передбачено, що чоловіків віком від 25 до 60 років, які без поважних причин не перебувають на військовому обліку, внесуть до нього автоматично. Процедура зняття з обліку для тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі, також стане автоматизованою.

Керівники державних і місцевих органів влади, підприємств та установ зобов’язані протягом семи днів після досягнення працівником граничного віку робити відповідні позначки у списках персонального військового обліку.

Для чого відбувається автоматизація військового обліку

Керівник Директорату цифрової трансформації Міноборони Артем Романюков зазначив, що автоматизація військового обліку є черговим кроком у створенні сучасного електронного ТЦК.

Завдяки цифровим інструментам ми усуваємо зайву бюрократію, зменшуємо навантаження на ТЦК та СП, робимо систему більш ефективною, а процеси — простими, зручними, прозорими для громадян", — зазначив він.

Що означає автоматична постановка на облік – пояснення адвоката

Відповідно до постанови Кабміну, українців віком від 25 до 60 років тепер ставитимуть на облік у ТЦК автоматично. Адвокатка Марина Бекало у коментарі 24 Каналу пояснила, що чоловіки до 25 років, які перебувають на обліку призовників, після досягнення цього віку протягом 30 днів без виклику знімаються з обліку призовників та вносяться до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних і резервістів. Їм присвоюють військове звання "солдат (матрос) запасу" та другу категорію запасу.

Умови контракту 18-24 / Інфографіка: Главред

Чоловіки віком від 25 до 60 років, які раніше не перебували на обліку, автоматично ставляться на нього на підставі даних, отриманих Міноборони через електронний обмін інформацією з демографічного реєстру, ДМС, податкових та інших державних баз. Після цього вони також заносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

"Як наслідок, ТЦК та СП матимуть військово-облікові відомості про всіх військовозобов'язаних громадян віком від 25 до 60 років, чиї відомості є в реєстрах. Йдеться про прізвище, ім'я та по батькові, податковий номер, адресу місця проживання (реєстрації), місце роботи (самозайнятості), освіту тощо", – зазначила вона.

Вона пояснила, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, маючи необхідні дані, надалі викликатимуть цих громадян на проходження військово-лікарської комісії. Після медогляду вирішуватиметься питання їхнього призову під час мобілізації — у разі, якщо вони будуть визнані придатними до служби та не матимуть законних підстав для відстрочки.

Кого будуть мобілізовувати в першу чергу – чи посилиться мобілізація в Україні

Військовий експерт Іван Тимочко зазначив, що автоматичне взяття чоловіків на військовий облік в Україні дозволить місцевим органам швидше реагувати на потреби мобілізації.

Він також повідомив про можливе посилення мобілізації найближчим часом.

"Для того, щоб мобілізація була ефективною, вона має опиратися на якусь інформаційну базу. Для того, щоб розуміти, з ким працювати, потрібно розуміти те, хто ці люди. Тому і отримується інформація з різних реєстрів. У нас найбільш точніший та повніший — Реєстр виборців. Він найчастіше оновлювався. Як мінімум — до війни. Це нормальний процес, це буде допомагати швидше діяти на місцях", — каже Тимочко в коментарі ТСН.ua.

Які пенсіонери України не підлягають мобілізації / Інфографіка: Главред

Тимочко зазначив, що наразі мобілізація проводиться відповідно до наявних можливостей, адже існує нестача особового складу, але при цьому важливо зберігати баланс між мобілізаційними заходами та функціонуванням економіки.

Позначка ВОС-999 в "Резерв+" - що таке ВОС в "Резерв+" 999

У деяких користувачів застосунку "Резерв+" з’явилася нова позначка — "ВОС-999. Потребує проходження базової загальновійськової підготовки". Вона не передбачає жодних штрафів і не вимагає від користувачів жодних дій. Про це повідомило Міністерство оборони України 17 вересня.

Як пояснили у відомстві, ця відмітка у військово-обліковому документі означає, що людина ще не проходила військову службу або навчальні збори. Вона визначає військово-облікову спеціальність, яку надають таким громадянам.

Завдяки цим позначкам держава зможе підрахувати кількість військовозобов’язаних, яким у разі призову під час мобілізації потрібно буде пройти курс базової загальновійськової підготовки (БЗВП). У Міноборони наголосили, що ці дані потрібні лише для внутрішнього обліку, а сама позначка не є підставою для штрафів чи будь-яких санкцій.

Хто має проходити БЗВП

Базова військова підготовка обов’язкова для чоловіків від 18 років, придатних до служби за станом здоров’я, і направлення на навчання здійснюють територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за списками, які подають університети.

"Відмова від проходження БЗВП для студентів чоловічої статі, які визнані придатними до військової служби, є підставою для відрахування з вишу", — розповіла ТСН.ua адвокат Марина Бекало.

Що робити, якщо у "Резерв+" з’явилася позначка "Потрібно пройти БЗВП"

Адвокатка заспокоїла, що якщо у додатку "Резерв+" стоїть відмітка ВОС-999, ніяких дій робити не потрібно.

Розшук ТЦК — що потрібно знати / Інфографіка: Главред

"Лише очікувати виклику до ТЦК та СП (можливо, через університет) для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) та самої базової військової підготовки", — пояснила Марина Бекало.

За словами адвоката Геннадія Капралова, якщо у "Резерв+" відображається позначка "Необхідно пройти БЗВП", слід діяти залежно від обставин. Якщо особа вже пройшла підготовку, але дані не внесено до додатку, варто звернутися до адвоката, який може надіслати до ТЦК та РП заяву з підтверджуючими документами. Також БЗВП можуть запропонувати тим, хто має військову спеціальність, але ніколи не служив, проте це не означає автоматичну мобілізацію.

"Після проходження підготовки така особа вважатиметься повноцінно підготовленою до служби в резерві. Після цього можуть надіслати повістку - у цьому разі особа зобов'язана за нею з'явитися до ТЦК і СП. Потім людину можуть направити на ВЛК, і, якщо її визнають придатною, то може бути мобілізованою", - резюмував він в коментарі УНІАН.

Посилення контролю за аспірантами та студентами на питання ухилення від мобілізації – що зміниться

У Міністерстві освіти і науки підкреслили, що навчання в університеті чи аспірантурі не звільняє від мобілізації, а всі випадки можливих зловживань ретельно перевіряють, повідомив на брифінгу заступник міністра Микола Трофименко, передає УП.

"Ми абсолютно не приймаємо навчання за будь-яким освітнім нашим рівнем, у тому числі і на рівні доктора філософії, як спосіб уникнути мобілізації", — наголосив Трофименко.

За його словами, МОН спільно з Державною службою якості освіти та правоохоронцями контролює діяльність закладів вищої освіти, щоб виявляти фіктивних аспірантів і схеми ухилення від служби. Під час однієї перевірки було виявлено, що Класичний приватний університет намагався заднім числом внести до ЄДЕБО близько трьох тисяч "аспірантів", за що заклад позбавили ліцензії.

У МОН повідомили, що наразі в Україні навчаються приблизно 15 тисяч аспірантів, з яких 4600 вступили у 2025 році, а у 2024 році – близько 10 тисяч на бюджетній і контрактній формах. Частину осіб уже відрахували за результатами перевірок та моніторингів.

Про відомомство: Міністерство оборони України Міністерство оборони України — центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

