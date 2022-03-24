"Повна і остаточна": пропагандисти заговорили про поразку Росії в Україні

Пропагандисти заговорили про поразку Росії в Україні / скріншот

Російські пропагандисти влаштували істерику через те, що так званий бліцкриг в Україні провалився.

Так званий військово-політичний експерт Яків Кедмі в ефірі телеканалу "Росія 1" обурився тим, що незабаром після повномасштабного вторгнення в Україну путінський режим відхрестився від планів щодо "повалення Зеленського".

"А хто ж буде проводити денацифікацію? Зеленський разом з самими націоналістами? Або денацифікація, або влада Зеленського. Разом це не йде", - засмутився пропагандист.

У зв'язку з цим Кедмі вважає, що будь-який договір РФ з Україною означатиме поразку Путіна у війні: "повна і остаточна. В очах народу Росії, в очах армії, в очах усього світу".

читайте такожЯк створюється і працює пропаганда в Росії: продюсер Олександр Роднянський розкрив нюансиЗа його словами, оскільки Росія не може впоратися з Україною, то не варто навіть міркувати про будь-яке протистояння з НАТО і США. Пропагандист також заявив, що надалі Кремль може втратити підтримку Китаю, Індії та арабських країн.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський озвучив думку, що війна Росії проти України триватиме принаймні пів року, однак Україна обов'язково вистоїть. Він підкреслив, що ЗСУ мають стратегічну перевагу у веденні війни.

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