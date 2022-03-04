Ворожий "Солнцепьок" захоплений: бійці ЗСУ відібрали у окупантів потужну зброю

Серед відібраного-важка вогнеметна система залпового вогню" Солнцепек", яка здатна запускати ракети з термобаричними боєголовками.
Бійці ЗСУ відібрали у російських агресорів потужну зброю. Про це повідомляють представники 93-ї окремої механізованої бригади"Холодний Яр".
Система "Солнцепьок" здатна руйнувати будівлі об'ємними вибухами і вражати сили противника, які дислокуються у відкритій місцевості або в укріплених спорудах. Боєприпаси в ній заповнені високотемпературною вибуховою речовиною високого тиску.
Такі боєголовки також називають "вакуумними бомбами", оскільки вони вбирають кисень з повітря, створюючи потужний вибух і велику хвилю тиску.
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Нагадаємо, раніше Збройні Сили України в бою під Харковом захопили шість новітніх танків Т-80БВМ російських окупантів і паливозаправник. Машини перебували у складі 200-ї мотострілецької бригади ЗС РФ, яка є однією з найбільш елітних частин окупантів.
"Скоро у складі нашого батальйону з'явиться позаштатна танкова рота на новітній російській техніці з мінімальним пробігом. Танк ненажерливий на паливо, але наші воїни захопили ще й паливозаправник", - написав журналіст Юрій Бутусов.
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