  Життя

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з вафлями за 29 секунд

Віталій Кірсанов
15 жовтня 2025, 05:50
952
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Отже, ви готові до наступного випробування? Погляньте на дві картинки полуничної вафлі з вершками. На перший погляд, обидві картинки здаються однаковими. Однак є три відмінності, і вам потрібно знайти їх за 29 секунд.

Деякі відмінності настільки очевидні, що одразу привертають увагу, в той час як складні відмінності важко виявити, і для їхнього розв'язання потрібна відмінна спостережливість.

відео дня
головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Читачі повинні добре зосередитися, щоб знайти відмінності між двома картинками.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
