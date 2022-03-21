У путінської армії він був один: ЗСУ знищили рідкісний танк противника

ЗСУ знищили рідкісний танк противника / t.me/zsuwar

ВСУ знищили танк Т-80УМ2 "Чорний орел", який у путінської армії був тільки один.

Успішний удар було завдано 93-ю окремою механізованою бригадою "Холодний Яр", повідомив Telegram-канал "Збройні сили України. Війна з окупантами".

"Окупант зазнає катастрофічних втрат в бронетехніці, але кидає в бій навіть "дослідницькі" танки в єдиному екземплярі", – йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією у відкритих джерелах, "Чорний орел" (або "Об'єкт 640") – це російський проект перспективного основного танка, розробленого в 1990-ті роки омським конструкторським бюро транспортного машинобудування.

читайте такожПриземлили "Алігатора": ЗСУ на Київщині знищили вертоліт РФНагадаємо, у Чернігівській області українські бійці захопили самохідну артилерійську установку новітньої моделі "Мста-С". І, за традицією, трофей відбуксирували трактором.

Також повідомлялося, що українські сили оборони відбили 7 атак на Донбасі, знищили 170 осіб, збили літак і вертоліт.

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