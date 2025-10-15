Запровадять тисячні штрафи і забиратимуть права: в Україні з'явиться нова система покарань

Депутати готують новий законопроект про запровадження п'ятибальної системи покарань для водіїв.

В Україні може з'явитись п'ятибальна система покарань водіїв / Колаж: Главред, фото: скріншот

В Україні можуть ввести бальну систему покарань та запровадити нову градацію штрафів за перевищення швидкості. Про це заявив нардеп від партії "Слуга народу", заступник голови комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко, пише Телеграф.

П'ятибальна система покарань

Схожа бальна система діє у більшості європейських країн. Якщо водій буде систематично порушувати правила дорожнього руху, він тратить право керування та буде зобов'язаний повторно пройти навчання, якщо бажатиме повернути права.

"Ми пропонуємо модель, ближчу до польської. Тобто за кожне порушення нараховується певна кількість балів – від одного до п’яти, залежно від тяжкості. Якщо за рік водій набрав 15 балів, або 10 балів, якщо він водій-початківець (має посвідчення менш як рік), то дію посвідчення тимчасово зупиняють. Щоб відновити право керування, потрібно повторно пройти навчання і скласти іспит. І це справедливо: якщо людина неодноразово порушує – вона має довести, що знає правила і здатна керувати безпечно", - зазначив нардеп.

Варто зазначити, що штрафні бали будуть нараховані конкретному водієві, а не на автомобіль. Ці дані будуть зберігатися у реєстрі адміністративних порушень МВС. Звідти вони будуть проходити через систему нарахування штрафних балів. Водій зможе бачити свої бали та штрафи через портал "Дія" чи інші електронні сервіси. Буде видно, коли, за що та скільки було нараховано балів.

Нові штрафи за перевищення швидкості

Нині в Україні дозволено їхати у межах населеного пункту зі швидкістю до 50 км/год. У житлових та пішохідних зонах дозволена швидкість зменшується до 20 км/год. Водночас законодавство дозволяє уникати відповідальності, якщо порушення швидкості не перевищує дозволену на 20 км/год. Таким чином водії можуть розганятися до 70 км/год, уникаючи будь-якої відповідальності.

Новий законопроект передбачає введення відповідальності навіть за найменше перевищення швидкості:

перевищення швидкості на понад 10 км/год - штраф 340 грн,

на понад 20 км/год - 680 грн,

на понад 30 км/год - 1360 грн,

на понад 80 км/год - 3400 грн.

"Тобто штраф зростає поступово, залежно від ризику. Це чесна і європейська модель: хто не створює небезпеки, той платить менше або взагалі не платить, а хто свідомо лихачить – несе серйозну відповідальність", - сказав нардеп.

Коли будуть запроваджені зміни

Відповідний законопроект вже готовий і перебуває на узгоджені з профільними міністерствами та Нацполіцією. Найближчим часом він буде зареєстрований у Верховній Раді, після чого депутати зможуть розглянути його у першому читанні.

