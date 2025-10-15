Рус
Хочуть взяти у кільце: окупанти активізувались на новому відтинку фронту, деталі

Марія Николишин
15 жовтня 2025, 13:17
2452
Половина всього ресурсу РФ кинута на Покровський напрямок.
Ворог хоче охопити Покровськ / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Міноборони РФ

Головне із заяви експерта:

  • Росіяни перекидають додаткові резерви на північ від Покровська
  • Ситуація на цьому напрямку змінюється динамічно
  • Також окупанти намагаються здобути успіх на Лиманському відтинку

Стратегічний наступ армії країни-агресора Росії на Донеччині триває. Найважчі бої відбуваються довкола Покровська, але найбільш гаряче на півночі від міста. Про це заявив військовий аналітик Павло Лакійчук в коментарі 24 Каналу.

Він розповів, що на північ від Покровська росіяни перекидають додаткові резерви.

відео дня

За його словами, ситуація на Покровському напрямку змінюється динамічно. Зокрема, на багатьох відтинках відбуваються зустрічні бої.

"Шансів у росіян небагато. Наші сили дають жару. Інша найгарячіша ділянка – Костянтинівський напрямок. Ворог хоче охопити Покровськ, зв'язати й спробувати ліквідувати наш вузол оборони; рухатися на Добропілля й одночасно на Костянтинівку, яка зараз в епіцентрі подій, а точніше підходи до неї", - наголосив аналітик.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Лакійчук підкреслив, що поряд є Клебан-Бицьке водосховище. Якщо українські оборонці відійдуть за нього, воно може стати природною перешкодою.

На його думку, армія РФ намагається взяти у кільце ті підрозділи, які обороняються на південь від нього.

"Слід сказати й про Лиманський напрямок. Ворог впевнений, що Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ захопить. Для того, аби далі розвивати успіх, йому потрібно на Слов'янськ вийти з півночі, заради цього він намагається здобути успіх на Лиманському відтинку", - підсумував він.

Кількість ресурсів в РФ

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав, що Росія готується воювати великою кількістю людського ресурсу, навіть більшою, ніж вона воює зараз.

На його думку, наразі росіяни намагаються компенсувати нестачу техніки великою кількістю людського ресурсу, повним нехтуванням людським життям та підтримкою з неба, передусім FPV-дронами, використання яких збільшилося майже в чотири рази у порівнянні з серпнем 2024 року.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, колишній начальник штабу бригади Азов Богдан "Тавр" Кротевич сказав, що російські війська, у яких величезний ресурс, обрали Лиманський і Добропільський напрямки як основні для свого наступу на фронті.

Аналітичний проєкт DeepState заявляв, що російська армія захопила три населені пункти на Донеччині. Йдеться про Перебудову, Комар та Мирне, що розташовані на Новопавлівському напрямку.

Водночас, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів, що російська армія докладає зусиль, аби повністю захопити Донецьку область. У жовтні фіксується активне використання ворогом важкої бронетехніки, і Донбас залишається пріоритетним напрямком для окупантів.

Читайте також:

Про персону: Павло Лакійчук

Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека".

Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках.

Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО".

Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

