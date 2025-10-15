Бронетехніка скорочується: НАТО розкрив масштаби знищеної бронетехніки РФ

Росія втрачає тисячі танків і бронемашин через активні бойові дії в Україні.

https://glavred.net/war/bronetehnika-sokrashchaetsya-nato-raskryl-masshtaby-unichtozhennoy-bronetehniki-rf-10706519.html Посилання скопійоване

НАТО повідомляє, що радянські запаси техніки в Росії майже вичерпані / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, УНІАН

Коротко:

Росія втратила 4–9 тис. танків та 20 тис. бронемашин

Втрати РФ у техніці сягнули тисяч танків і десятків тисяч БМ

Війська окупанта втратили значну частину бронетехніки

Від початку повномасштабної війни проти України Росія зазнала значних втрат як серед особового складу, так і в техніці. Зокрема, країна-агресор втратила тисячі бойових танків.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив високопоставлений чиновник НАТО. Неназваний представник Альянсу повідомив, що втрати Росії в танках оцінюються від 4 до 9 тисяч.

відео дня

Також війська окупанта втратили близько 20 000 броньованих машин.

"І вони досить активно використовували радянські запаси, розбираючи техніку, щоб підтримувати в робочому стані радянські системи. У багатьох випадках старих машин для такого розбирання вже не залишилося", – зазначив чиновник НАТО.

При цьому нині Росія виробляє приблизно 130 танків на місяць, що дозволяє за рік випустити близько 1600 нових машин.

Тактика російських військ – експертна думка

Військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов звертає увагу на тактику російських військ, яку він називає "тисяча порізів". За його словами, Москва намагається не лише просунутися на Донбасі, а й максимально розтягнути українські резерви на інших напрямках.

Експерт зазначає, що за рік лінія фронту розширилася приблизно на 200 км, що свідчить про системні спроби РФ відволікти сили від ключових районів Донеччини. За його оцінкою, окупанти прагнуть закріпитися в Запорізькій області та можуть впливати на стабільність на Херсонщині.

"Російські війська відпрацьовують різні сценарії, усвідомлюючи, що вирішити питання контролю над Донецькою областю виключно військовим шляхом буде надзвичайно складно", — підкреслює Снєгирьов.

НАТО - останні новини

Як повідомляв Главред, союзники по НАТО обговорюють більш рішучу реакцію на провокації російського диктатора Володимира Путіна, а саме розгортання озброєних безпілотників уздовж кордону з РФ і ослаблення обмежень для пілотів, щоб дозволити їм відкривати вогонь по російських літаках.

Business Insider пише, що країни-члени НАТО готуються до потенційної агресії Росії, тож почали скуповувати більше танків та розробляти нові моделі. При цьому, НАТО ніяк не враховує досвід війни в Україні.

Голова правління Українського кризового медіа-центру, ветеран української дипломатії Валерій Чалий вважає, що російські провокації в Європі навряд обмежаться лише порушенням повітряного простору НАТО дронами та літаками. Кремль рано чи пізно може вдатися до наземної операції, а найбільш імовірною ціллю стане Литва.

Читайте також:

Про джерело: РБК-Україна РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред