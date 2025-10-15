Рус
Захід підтримує міф: у чому головна зброя Путіна і як його перемогти - The Atlantic

Анна Ярославська
15 жовтня 2025, 08:11
Тверезий погляд на реальність показав би: Путін - диктатор, який вклав усе в невдале вторгнення і втрачає вплив.
Путин, Кремль
Справжня сила Путіна - не в реальних перемогах, а в умінні навіювати їхній образ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

Головні тези:

  • Небезпечно недооцінювати Путіна, але ще небезпечніше перебільшувати його силу
  • Захід мимоволі дотримується правил російської пропаганди
  • Головна перемога Путіна - ілюзія власної переможності

Недооцінювати російського диктатора Володимира Путіна дійсно небезпечно. Але приписувати йому надлюдські здібності - означає робити його сильнішим у нашій уяві. Справжній погляд на його силу позбавив би Путіна головної зброї - ілюзії його непереможності. Про це у своїй статті для The Atlantic пише нью-йоркський журналіст Ендрю Ривкін.

З початку вересня Росія направила десятки безпілотників у повітряний простір Європи. Ця серія вторгнень - найвідвертіша спроба Путіна показати, що НАТО не приносить користі й нездатне захистити свою територію. Але ще більш примітно, з якою впевненістю західні спостерігачі порахували її перемогою російського президента.

"Як стверджувалося в одному з аналітичних матеріалів CNN, ці вторгнення сприяли такому рівню розгубленості та неуважності, який можна було назвати "перемогою Путіна" - ще одним прикладом того, як його зображують таким, що насолоджується одним успіхом за іншим, попри бойові втрати, несприятливі геополітичні зрушення і зростаючу нестабільність усередині країни", - ідеться в статті.

За словами Ривкіна, Путін почав своє президентство, демонструючи майже комічний образ мужності та непереможності. Але ніхто в Кремлі не міг собі уявити, як Захід перейме і потім посилить цей наратив.

"На початку своєї кар'єри я працював у кількох пропагандистських агентствах у Росії. У всіх було негласне правило: хоч би яка криза була, Путін не може програти. Багато західних коментаторів мимоволі дотримуються цього правила. Але переоцінювати силу Путіна - значить робити за нього його роботу. Це означає перебільшувати кожну його загрозу, видавати позу за реальність і ухвалювати політичні рішення, засновані не на фактах, а на тому, у що Путін хоче нас змусити повірити. І хоча в нього були деякі успіхи - наприклад, анексія Криму, - головна перемога Путіна полягає в тому, що він переконав світ у своїй перемозі, навіть коли це не так", - зазначає колумніст.

За словами Ривкіна, Путін вторгся в Україну і загруз у цій війні.

"Немає танків, що рухаються до Києва, немає блискавичних наступів із захопленням регіонів, немає обложених великих міст. У Росії немає переваги в повітрі або навіть переваги в повітрі в Україні. Путін болісно ясно позначив свої цілі. Але Росія не тільки не захопила всю Україну, але навіть не повністю захопила регіони, які вона прописала у своїй конституції. Тим часом Путін втратив вплив у себе під боком", - зазначив журналіст.

"Ще одне правило російської пропаганди: якщо Путін не перемагає, він просто зникає з поля зору. Це одна з причин, через яку російський головнокомандувач майже ніколи не відвідує окуповані українські території. Це нагадає всім, де насправді знаходиться його війна проти західної гегемонії: він застряг під Покровськом, містом із довоєнним населенням у 70 000 осіб, яке Росія так і не змогла взяти за два роки бойових дій", - йдеться у статті.

Ривкін навів приклад "істинної перемоги Путіна" - це чверть століття його правління.

"Недооцінювати Путіна небезпечно, але приписування йому темних сил робить російського лідера в очах Заходу більш могутнім, ніж він є насправді. Якби американці мали більш тверезий погляд на Путіна, вони б побачили диктатора, який поставив усе на провал вторгнення, країну, що втрачає сферу впливу, та економіку, яка стрімко остигає. Реалістичний погляд на його владу позбавив би Путіна його головного важеля впливу: відчуття своєї непереможності", - резюмував журналіст.

Плани Путіна на найближчі півроку: думка дипломата

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв вважає, що в доступному для огляду майбутньому Росія намагатиметься досягти істотного просування на фронті і посилить ракетні та безпілотні атаки. Напруженість зросте, а очільник Кремля Володимир Путін і надалі гратиметься з президентом США Дональдом Трампом і лякатиме Захід.

"Думаю, вони все одно намагатимуться пробити фронт. Посилюватимуться ракетні та безпілотні атаки. Найімовірніше, напередодні зими знову битимуть по енергоінфраструктурі, щоб заморозити людей. Напевно, будуть і далі лякати Захід - я не очікую чогось принципово нового. Буде все те саме, просто будуть кількісні зміни. Рівень марення може зашкалювати. Тобто напруженість зростатиме", - сказав Бондарєв в інтерв'ю Главреду.

Війна в Україні - останні новини

Як писав Главред, поразки Росії на фронті посилюють внутрішній тиск на Кремль і можуть змусити російського лідера сісти за стіл переговорів. Повітряні атаки - це останній хід Володимира Путіна. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент США Дональд Трамп висловив розчарування Путіним і повідомив, що 17 жовтня планує зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським. За словами Трампа, раніше у нього були хороші стосунки з Путіним і, ймовірно, вони залишаються такими, проте він не розуміє, чому глава Кремля продовжує війну, яка принесла йому багато проблем.

Раніше Трамп заявив, що готовий відправити Україні крилаті ракети Tomahawk, якщо війна з Росією не буде врегульована.

Інші новини:

Про персону: Ендрю Ривкін

Ендрю Ривкін - нью-йоркський журналіст, який висвітлює події в Росії та її вплив на світ. Він також є позаштатним автором видання Air Mail.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Путін новини України та світу війна Росії та України
