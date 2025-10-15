Рус
Склади, резервуари і пункт управління злетіли в повітря: ЗСУ потужно влупили по цілях РФ

Ангеліна Підвисоцька
15 жовтня 2025, 10:17
Удари по ворожих об'єктах значно послабили наступальний та воєно-економічний потенціал РФ.
Генштаб пыдтвердив удари по РФ / Колаж: Главред, фото ілюстративне: скріншот з відео, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Українські захисники потужно вдарили по військових цілях та інших важливих об'єктах в РФ. Це значно послабило наступальний та воєнно-економічний потенціал росіян. Про це офіційно заявив Генштаб ЗСУ.

У ніч на 13 жовтня вибухи пролунали у Феодосії в анексованому Криму, там здійнялась потужна пожежа. У росіян серйозно пошкоджений Морський нафтовий термінал. Загалом були пошкоджені 16 резервуарі з пальним, які вціліли після попередніх ударів.

"Нафтовий термінал у Феодосії є важливою логістичною ланкою в постачанні російських військ пально-мастильними матеріалами. Загальний об’єм нафтопродуктів, що могли зберігатися в резерварах, становить близько 193 тис. куб. м", - йдеться у повідомленні.

Також були завдані удари по інших об'єктах:

  • радіолокаційна станція РЛС П-18 в Красній Поляні на території Криму,
  • пункт управління БпЛА в Олешках в Херсонській області,
  • склад боєприпасів у районі Макіївки в Донецькій області.

"Реалізація заходів, спрямованих на припинення збройної агресії РФ проти України, триває. Далі буде…Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.

