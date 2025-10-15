Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Імпічмент Трампа та Україна: Фесенко назвав головні ризики для Києва

Анна Ярославська
15 жовтня 2025, 09:22
48
Теоретично Трамп може використовувати питання постачання зброї як важіль тиску.
Трамп, Зеленський
Україна має триматися подалі від американських розборок Трампа / Колаж: Главред, фото: ОП

Головні тези:

  • Трамп веде внутрішні розбірки зі своїми американськими опонентами
  • Україні важливо зберігати нейтралітет
  • Існує ризик, що Київ втягнуть у внутрішньополітичну боротьбу США

Президент США Дональд Трамп заявив про необхідність розслідувати свій імпічмент, пов'язаний зі звинуваченнями в тиску на президента України Володимира Зеленського у 2019 році. Прямих негативних наслідків для Києва поки що немає, але загроза втягування України у внутрішні американські "розборки" - цілком реальна. Про це в коментарі Главреду розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Експерт пояснив, що заява Трампа - це, скоріше, його розбірки з його американськими опонентами, оскільки в нього накопичилося багато ворогів за роки політичної діяльності.

відео дня

"Для України прямих наслідків від цієї ситуації не буде, оскільки українська тема тоді була лише приводом для звинувачень проти Трампа (...) Утім, потенційні ризики все-таки залишаються. Зокрема, Україну можуть спробувати втягнути у внутрішньоамериканську боротьбу", - припустив Фесенко і наголосив, що Києву важливо уникнути втягування у внутрішньополітичну боротьбу в США.

"Ми не можемо стати на бік ні демократів, ні республіканців, Трампа або його опонентів. Як і раніше, Україна має дотримуватися нейтральної позиції. Але ми бачимо, що Трамп - дуже чутлива людина. Якщо він сприйме, що Україна не хоче йому допомогти, це може створити додаткові ризики, особливо в контексті переговорного процесу з Росією. Сама по собі ця тема для нас проблемна, і нам варто максимально дистанціюватися від неї", - сказав Фесенко.

Водночас Трамп теоретично може використати проти України тему постачання зброї. Утім, аналітик вважає, що до цього не дійде і президент США не чинитиме тиск у цьому питанні чи блокуватиме постачання.

Трамп закликав розслідувати процедуру його імпічменту в 2019 році

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп закликав відповідні органи влади, включно з Конгресом, відновити розслідування процедури імпічменту, ініційованої проти нього восени 2019 року.

"Афера з "українським імпічментом" (мене!) була набагато масштабнішим незаконним обманом, ніж Вотергейт. Я щиро сподіваюся, що відповідні органи, включно з Конгресом, розслідують це!" - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Він також звинуватив конгресмена Адама Шиффа, який у 2019 році був заступником голови Комітету з розвідки Палати представників, у нечесності та корупції. Трамп стверджує, що під час імпічменту було порушено "так багато законів і процедур".

Перший імпічмент Дональда Трампа

У вересні 2019 року Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, яка відбулася 25 липня і стала приводом для початку процедури імпічменту глави США.

Трампа звинувачували в тому, що він тиснув на Зеленського з метою отримати компромат на свого суперника на майбутніх виборах президента США, кандидата від демократів Джозефа Байдена. В обмін він нібито пропонував відновити фінансову допомогу з боку Вашингтона, заморожену за кілька днів до телефонної розмови.

Після скандалу, який виник навколо телефонної розмови, Зеленський назвав єдину людину, яка може на нього тиснути.

"На мене ніхто не може тиснути, тому що я - президент незалежної України. На мене може тиснути лише одна людина. На мене може тиснути лише мій син. Йому 6 років", - сказав Зеленський журналістам на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

25 вересня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що Конгрес ініціює процедуру імпічменту американського президента Дональда Трампа через скандал за участю України.

У 2019 році Трампа звинувачували за двома статтями - зловживання владою та перешкоджання розслідуванню Конгресу. Однак у лютому 2020 року Сенат контролювали "республіканці", тому він зберіг свою посаду. Трампа виправдали за обома статтями.

Візит Зеленського до США - останні новини

У п'ятницю, 17 жовтня, президент США Дональд Трамп проведе в Білому домі зустріч зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Раніше сам Зеленський заявив, що цього тижня зустрінеться у Вашингтоні з президентом Трампом.

"Я думаю, що нам потрібно обговорити послідовність кроків, які я хочу запропонувати президенту", - сказав Зеленський.

Як пише Axios, лідери США та України обговорять, яку зброю слід передати Києву, включно з можливістю передачі ракет Tomahawk.

"Сторони обговорять, яку зброю слід постачати в Україну, зокрема, чи слід США постачати в охоплену війною країну ракети великої дальності Tomahawk, які кардинально змінять ситуацію", - пише видання.

Джерело Axios пояснило, що "є певні питання, які неможливо обговорити телефоном".

Інші новини:

Про персону: Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Фесенко новини України та світу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Війна в Україні на три роки та удари РФ углиб Європи: Сікорський зробив заяву

Війна в Україні на три роки та удари РФ углиб Європи: Сікорський зробив заяву

09:25Війна
Два сценарії війни в Україні у 2026 році: Коваленко – про те, чого чекати від Путіна

Два сценарії війни в Україні у 2026 році: Коваленко – про те, чого чекати від Путіна

09:00Інтерв'ю
Путін готується розгорнути в Україні ще 2 млн окупантів: ЗМІ розкрили плани

Путін готується розгорнути в Україні ще 2 млн окупантів: ЗМІ розкрили плани

08:30Війна
Реклама

Популярне

Більше
Мобілізація в Україні посилиться: за якими списками будуть призивати та що зміниться

Мобілізація в Україні посилиться: за якими списками будуть призивати та що зміниться

Китайський гороскоп на сьогодні 15 жовтня: Тиграм - втрати, Свиням - виклики

Китайський гороскоп на сьогодні 15 жовтня: Тиграм - втрати, Свиням - виклики

РФ обрала 3 міста і готова завдати масованого удару: названо дату

РФ обрала 3 міста і готова завдати масованого удару: названо дату

Палац більше не може приховувати хворобу: король готується передати корону синові

Палац більше не може приховувати хворобу: король готується передати корону синові

"Усіх бійців було поранено": РФ окупувала три населені пункти на Донбасі - DeepState

"Усіх бійців було поранено": РФ окупувала три населені пункти на Донбасі - DeepState

Останні новини

09:56

Алла Пугачова обкрутила владу РФ по повній - деталі

09:32

Помер популярний соул-виконавець D'AngeloВідео

09:25

Війна в Україні на три роки та удари РФ углиб Європи: Сікорський зробив заяву

09:22

Імпічмент Трампа та Україна: Фесенко назвав головні ризики для Києва

09:21

Гороскоп на завтра 16 жовтня: Ракам - труднощі, Козорогам - великі зміни

Два сценарії війни в Україні у 2026 році: Коваленко – про те, чого чекати від ПутінаДва сценарії війни в Україні у 2026 році: Коваленко – про те, чого чекати від Путіна
09:19

"Не від котлет": зрадниця Наташа Корольова поскаржилася на зайву вагу

09:00

Не переслухаєш: п'ять найбільш балакучих знаків зодіаку

08:50

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 15 жовтня (оновлюється)

08:30

Путін готується розгорнути в Україні ще 2 млн окупантів: ЗМІ розкрили плани

Реклама
08:11

Захід підтримує міф: у чому головна зброя Путіна і як його перемогти - The Atlantic

08:10

Карта Deep State онлайн за 15 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

06:50

"Усіх бійців було поранено": РФ окупувала три населені пункти на Донбасі - DeepState

06:10

Коротко про Томагавки: як в РФ почалась панікаПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з вафлями за 29 секунд

05:00

Час зізнань: для чотирьох знаків зодіаку скоро відкриється гостра правда

04:10

Чому з'являються "мурашки по шкірі" та яке їх значення - що каже наука

03:30

Нехай цвітуть до снігу: найкращий спосіб допомогти хризантемам перезимуватиВідео

02:30

Загроза найбільшого землетрусу: вчені назвали місце ймовірної катастрофи

02:07

Харківська влада розширила зону обов'язкової евакуації: список громад

01:10

Бронетехніка скорочується: НАТО розкрив масштаби знищеної бронетехніки РФ

Реклама
00:13

У Києві встановлять 500 мобільних укриттів: де вони будуть розташовані

00:05

"Достатньо одного дзвінка": Сікорський пояснив, як можна завершити війну в Україні

14 жовтня, вівторок
23:43

Що буде, якщо зайнятися прибиранням у це церковне свято: прикмети 15 жовтня

23:10

Сюрприз після мийки: механік назвав звичку, яка вбиває двигун швидше за пробіг

23:02

Трамп анонсував колапс в Росії та натякнув на нову зброю для України

22:28

Мене розриває: Джамала в жаху через пісні-претендентів на Нацвідбір Євробачення

21:57

Осіння кампанія РФ: полковник запасу розкрив сценарії другої хвилі наступу

21:56

"Ніколи займатися": зрадниця Лоліта зреклася доньки

21:53

"Я вибрала спокій": зрадниця Яна Соломко виправдалася за свій вибір

21:51

Українська Атлантида: що лежить на дні Дніпра

21:50

Частина Києва занурилася в темряву: у ДТЕК сказали, коли з'явиться світло

21:38

Настя Каменських погладшала у США - який у неї зараз вигляд

21:34

Чому Трамп почав говорити про Tomahawk для України - розкрито план Білого дому

21:26

Олена Тополя показала, як відновлює дім після прильоту: новe у "Ближче до зірок"

21:20

Чому не можна вимикати кондиціонер взимку: одну помилку роблять багато водіїв

21:05

У візерунках української вишиванки зашифрований таємний код: що він означає

21:05

Трамп не зможе завершити війну в Україні, з Путіним треба говорити інакше - CNN

21:03

Ольга Сумська зробила важливе зізнання - причина

20:52

Ломаченко може знову вийти на ринг: суперником може стати легенда боксу

20:42

Влуплять сильні заморозки: синоптики оголосили штормове попередження

Реклама
20:32

"Мені шкода": актор Алек Болдвін потрапив в аварію - подробиці

20:20

Є три важливі умови: в ОП висловились про завершення війни в Україні

20:13

Чому волосся швидко брудниться: більшість людей робить одну помилку у душі

20:02

Два тижні української історії просто зникли - історик пояснив, що сталосьВідео

19:55

"Пастка, якої не чекали" — військовий розкрив фатальний прорахунок ворога

19:33

Школяр впіймав рибу гігантського розміру і здивував Мережу: кадри рекордного улову

19:25

"Мені вже важко": Кіркоров зізнався, чому відмовляється від тривалих гастролей

19:24

Замість Труханова: Зеленський анонсував нові кадрові призначення в ОдесіВідео

19:10

Втрати окупантів на фронті стрімко зросли: причинаПогляд

19:07

Позбавлення громадянства мера Одеси Труханова: в СБУ розкрили нові деталі

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти