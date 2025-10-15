Імпічмент Трампа та Україна: Фесенко назвав головні ризики для Києва

Теоретично Трамп може використовувати питання постачання зброї як важіль тиску.

https://glavred.net/politics/impichment-trampa-i-ukraina-fesenko-nazval-glavnye-riski-dlya-kieva-10706540.html Посилання скопійоване

Україна має триматися подалі від американських розборок Трампа / Колаж: Главред, фото: ОП

Головні тези:

Трамп веде внутрішні розбірки зі своїми американськими опонентами

Україні важливо зберігати нейтралітет

Існує ризик, що Київ втягнуть у внутрішньополітичну боротьбу США

Президент США Дональд Трамп заявив про необхідність розслідувати свій імпічмент, пов'язаний зі звинуваченнями в тиску на президента України Володимира Зеленського у 2019 році. Прямих негативних наслідків для Києва поки що немає, але загроза втягування України у внутрішні американські "розборки" - цілком реальна. Про це в коментарі Главреду розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Експерт пояснив, що заява Трампа - це, скоріше, його розбірки з його американськими опонентами, оскільки в нього накопичилося багато ворогів за роки політичної діяльності.

відео дня

"Для України прямих наслідків від цієї ситуації не буде, оскільки українська тема тоді була лише приводом для звинувачень проти Трампа (...) Утім, потенційні ризики все-таки залишаються. Зокрема, Україну можуть спробувати втягнути у внутрішньоамериканську боротьбу", - припустив Фесенко і наголосив, що Києву важливо уникнути втягування у внутрішньополітичну боротьбу в США.

"Ми не можемо стати на бік ні демократів, ні республіканців, Трампа або його опонентів. Як і раніше, Україна має дотримуватися нейтральної позиції. Але ми бачимо, що Трамп - дуже чутлива людина. Якщо він сприйме, що Україна не хоче йому допомогти, це може створити додаткові ризики, особливо в контексті переговорного процесу з Росією. Сама по собі ця тема для нас проблемна, і нам варто максимально дистанціюватися від неї", - сказав Фесенко.

Водночас Трамп теоретично може використати проти України тему постачання зброї. Утім, аналітик вважає, що до цього не дійде і президент США не чинитиме тиск у цьому питанні чи блокуватиме постачання.

Трамп закликав розслідувати процедуру його імпічменту в 2019 році

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп закликав відповідні органи влади, включно з Конгресом, відновити розслідування процедури імпічменту, ініційованої проти нього восени 2019 року.

"Афера з "українським імпічментом" (мене!) була набагато масштабнішим незаконним обманом, ніж Вотергейт. Я щиро сподіваюся, що відповідні органи, включно з Конгресом, розслідують це!" - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Він також звинуватив конгресмена Адама Шиффа, який у 2019 році був заступником голови Комітету з розвідки Палати представників, у нечесності та корупції. Трамп стверджує, що під час імпічменту було порушено "так багато законів і процедур".

Перший імпічмент Дональда Трампа У вересні 2019 року Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, яка відбулася 25 липня і стала приводом для початку процедури імпічменту глави США. Трампа звинувачували в тому, що він тиснув на Зеленського з метою отримати компромат на свого суперника на майбутніх виборах президента США, кандидата від демократів Джозефа Байдена. В обмін він нібито пропонував відновити фінансову допомогу з боку Вашингтона, заморожену за кілька днів до телефонної розмови. Після скандалу, який виник навколо телефонної розмови, Зеленський назвав єдину людину, яка може на нього тиснути. "На мене ніхто не може тиснути, тому що я - президент незалежної України. На мене може тиснути лише одна людина. На мене може тиснути лише мій син. Йому 6 років", - сказав Зеленський журналістам на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. 25 вересня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що Конгрес ініціює процедуру імпічменту американського президента Дональда Трампа через скандал за участю України. У 2019 році Трампа звинувачували за двома статтями - зловживання владою та перешкоджання розслідуванню Конгресу. Однак у лютому 2020 року Сенат контролювали "республіканці", тому він зберіг свою посаду. Трампа виправдали за обома статтями.

Візит Зеленського до США - останні новини

У п'ятницю, 17 жовтня, президент США Дональд Трамп проведе в Білому домі зустріч зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Раніше сам Зеленський заявив, що цього тижня зустрінеться у Вашингтоні з президентом Трампом.

"Я думаю, що нам потрібно обговорити послідовність кроків, які я хочу запропонувати президенту", - сказав Зеленський.

Як пише Axios, лідери США та України обговорять, яку зброю слід передати Києву, включно з можливістю передачі ракет Tomahawk.

"Сторони обговорять, яку зброю слід постачати в Україну, зокрема, чи слід США постачати в охоплену війною країну ракети великої дальності Tomahawk, які кардинально змінять ситуацію", - пише видання.

Джерело Axios пояснило, що "є певні питання, які неможливо обговорити телефоном".

Інші новини:

Про персону: Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред