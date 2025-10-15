Рус
Війна в Україні на три роки та удари РФ углиб Європи: Сікорський зробив заяву

Андрій Ганчук
15 жовтня 2025, 09:25
Союзники поводяться "безвідповідально" в ситуації із захистом від російських дронів, вважає Радослав Сікорський.
Путін може вдарити вглиб Європи, треба готувати захист від дронів - Сікорський / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: YouTube

Коротко:

  • Росія може завдати ударів углиб Європи
  • Європа не підготувалася до захисту від дронів
  • Європі треба готуватися до підтримки України ще щонайменше 3 роки

Європі слід бути готовою до ударів країни-окупанта Росії вглиб регіону. Відмова від створення оборонних систем, таких як "стіна дронів" на сході, є безвідповідальним кроком. Європейцям треба готуватися до підтримки України у відбитті російської агресії ще щонайменше три роки. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Рішення Трампа та удари України по Росії

Як повідомляє Reuters, під час виступу в Лондоні, де відбулася презентація збитого в Україні іранського дрона Shahed-136, Сікорський закликав країни Європи "зберігати курс" на підтримку України. Він сподівається, що Трамп надасть Києву ракети Tomahawk для посилення ударів по російській інфраструктурі.

Як зазначив очільник польської дипломатії, постачання Україні більшої кількості зброї, що включають системи ППО, а також ракети ближнього і дальнього радіусу дії, необхідні для захисту Європи. Адже дрони РФ уже фіксували в повітряному просторі Польщі, а винищувачі - у небі над Естонією.

"Може досягти глибини Європи"

Ба більше, Сікорський акцентував увагу на тому, що Росія, "на жаль, може досягти глибини Європи".

"Ми маємо бути готові протистояти цьому, і тому, я вважаю, не створювати зараз противодронний потенціал - безвідповідально", - додав дипломат, розмірковуючи про ініціативу "стіна дронів".

Європа має бути готова до підтримки України щонайменше 3 роки

Також він закликав Європу бути готовою до підтримки України щонайменше три роки. На думку глави МЗС Польщі, саме на такий термін нібито розраховані плани Києва.

"Українці планують цю війну на три роки - і це розумно. А ми маємо переконати Путіна, що готові зберігати курс щонайменше ці три роки", - наголосив Радослав Сікорський.

Що каже експерт

Росія може відкрити новий фронт війни, але вже проти Європи, розповів військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко під час чату на Главреді.

На його думку, за такого сценарію йтиметься вже про відкриту військову агресію проти таких країн, як, наприклад, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Швеція чи Фінляндія.

"Крім того, новий театр бойових дій може бути відкритий де завгодно, навіть у Європі - це для Росії буде "священна війна з НАТО". Тобто це будуть не гібридні дії росіян із безпілотниками, які ми спостерігаємо в Польщі та багато де в Європі, а відкрита агресія проти країн Балтії, Польщі, Фінляндії чи Швеції", - наголосив Коваленко.

Загроза війни Росії проти НАТО - новини за темою:

Як повідомляв Главред, раніше президент Володимир Зеленський сказав, що якщо кремлівський керівник Володимир Путін проведе мобілізацію, він почне війну проти Європи. Ворожі сили намагатимуться просунутися там, де зможуть.

"Чому я вважаю, що є такий ризик? А тому, що йому треба "продавати" успіх. У війні проти України все, що він міг "продати", він уже "продав", і ви бачите, як я і сказав, уже товар неякісний - він "продає" брехню, що нібито може чогось досягти у війні проти України. А де можуть бути швидкі його успіхи? Дивіться на карту Європи. Де будуть швидкі успіхи, туди він і піде, якщо буде мобілізація. Це точно. А для чого йому мобілізувати мільйони? Є великий ризик, що Путін піде реально у світову війну", - пояснив Зеленський.

Журналісти BBC нагадали, що професор міжнародної політики Мюнхенського університету Бундесверу Карло Масала написав книгу "Якщо Росія переможе: один сценарій", у якій вказав варіанти агресії Путіна проти Європи. У ній зазначено, що російські війська можуть атакувати Нарву в Естонії та захопити острів Гюмаа. Тоді війна почнеться в трьох країнах Північноатлантичного альянсу, а лідери Заходу на чолі зі Сполученими Штатами не зважаться воювати з окупантами.

Путін потрапив у глухий кут і може почати нову війну, написали журналісти The Telegraph. Найбільш уразливі точки - Нарва і Сувалкський коридор. У Путіна величезні проблеми, і він може спробувати вирішити їх шляхом військової агресії проти Європи.

Інші новини:

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

