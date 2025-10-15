Рус
Українці залишилися без світла: у багатьох областях ввели аварійні графіки відключень

Ангеліна Підвисоцька
15 жовтня 2025, 10:09
Через ворожі удари по енергетиці ситуація в системі залишається складною.
Графіки вимкнень світла в Україні / колаж: Главред, фото: unsplash

В Україні ввели графіки аварійних вимкнень світла.

У Черкаській області "Укренерго" частково запровадило графіки аварійних відключень.

"Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України. Сьогодні є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Також аварійні графіки вимкнення світла ввели в Харківській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. На Сумщині обмеження діють в обсязі трьох черг.

"Нагадаємо, графіки аварійних відключень (ГАВ) застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі. У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це – аварійна ситуація. Це НЕ графіки погодинних відключень, при яких є чіткі часові рамки. Єдина причина застосування будь-яких обмежень – це військова агресія Росії проти українського народу та пошкодження енергообʼєктів унаслідок обстрілів армією РФ", - йдеться у повідомленні.

У Чернігівській області 15 жовтня були запроваджені графіки погодинних вимкнень світла.

Відміна графіків аварійних вимкнень світла

Згодом стало відомо, що станом на 9:40 графіки аварійних вимкнень скасували у Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Це підтвердило Укренерго.

Також зазначається, що графіки аварійних вимкнень більше не діють в Сумській, Харківській, Запорізькій, Черкаській та Кіровоградській областях.

"На зараз – ці обмеження не застосовуються у жодному регіоні", - йдеться у повідомленні.

Водночас у Чернігівській області досі діють графіки погодинних вимкнень світла в обсязі трьох черг.

"Це – наслідок систематичних атак ворога на енергетичну інфраструктуру регіону упродовж кількох попередніх тижнів. Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні тривають", - йдеться у повідомленні.

Українці залишилися без світла: у багатьох областях ввели аварійні графіки відключень
Що означають черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Чи можливі проблеми під час опалювального сезону - думка експерта

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповів у коментарі Главреду, що масштабні удари РФ по енергетиці здатні створити надзвичайно складну ситуацію для будь-якого міста. Водночас він підкреслив, що українські енергетики добре підготувалися до зими.

"З огляду на те, що мені відомо про підготовку Харкова, Одеси, Миколаєва і, безумовно, Києва (який, фактично, робить стільки, скільки вся інша країна разом узята у сфері енергетичної безпеки), шансів на якісь апокаліптичні сценарії просто немає", - заявив Харченко.

Експерт визнав, що аварійні або тимчасові відключення електроенергії можливі. Однак, за його словами, вони не стануть критичними і не призведуть до енергетичного колапсу.

Удари РФ по українській енергетиці - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 7 жовтня відбулися масовані удари по Полтавській і Сумській областях. Окупанти били по Полтаві та Сумах, намагаючись зірвати опалювальний сезон і паралізувати роботу Укрзалізниці.

У ніч на 10 жовтня російські війська завдали серію ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. У Києві прогриміли потужні вибухи, столицю атакували балістичними ракетами, через що виникли перебої з електро- та водопостачанням.

Унаслідок атаки на столицю постраждали 12 осіб. Президент Володимир Зеленський повідомив, що відомо про понад 20 постраждалих.

У ніч на 11 жовтня російські окупаційні війська знову здійснили масовану атаку на українські міста. Під удар потрапили Одеса та область, Чернігівщина та Чугуїв Харківської області. Ворог бив по енергетичній інфраструктурі. Гриміло безліч вибухів. Фіксувалися проблеми з електропостачанням.

Інші новини:

