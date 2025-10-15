Без дощів і без снігу: синоптик сказала, що скоро в Україні пригріє сонце

Синоптикиня сказала, що українці зможуть трохи погрітись на вулиці.

Прогноз погоди на 16 жовтня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода у четвер

Коли в Україні стане холодніше

В найближчі дні, 16-17 жовтня, погода в Україні буде сухою та теплішою. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, потужна масштабна антициклонічна смуга високого атмосферного тиску, що витягнулася від Ісландії через Велику Британію через Німеччину-Польщу до України блокуватиме доступ опадів.

"Саме тому Україна завтра опиниться без дощів і без снігу, звісно. Вологість чи хмарну погоду можуть лише організовувати тумани. Водії! Будьте пильними!", - йдеться у повідомленні.

Антициклон / фото: t.me/PohodaNatalka

16 жовтня температура повітря вночі залишиться низькою, очікується +2…+6 градусів, місцями заморозки.

Водночас, протягом дня у більшості областей України передбачається досить комфортна температура повітря, +10…+15 градусів, на північному сході буде холодніше, +7…+11 градусів.

Погода 16 жовтня / фото: meteoprog

Похолодання в Україні

Діденко додала, що 18 жовтня в Україні побільшає дощів, почнеться похолодання у західних областях, а 19 жовтня очікуються дощі і майже повсюди в Україні відчутне похолодання до денних +5…+9 градусів.

Погода 18 жовтня / фото: meteoprog

Коли в Україні сильно впаде температура

Народний синоптик Станіслав Щедрін говорив, що українцям очікувати на серйозні морози зі снігом поки не варто.

За його прогнозом, дійсно серйозне похолодання з морозами вдень та опадами очікується аж в середині листопада.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі говорили, що погода в Україні 15 жовтня буде місцями дощовою та вітряною. Синоптики оголосили штормове попередження у південних, центральних, східних та Сумській областях - І рівень небезпечності.

Синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що за орієнтовним прогнозом, який потребуватиме уточнення, 25-26 жовтня в Україні може стати тепліше.

Крім того, синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що наступними днями не буде різких температурних коливань. Невеликі дощі у різних регіонах України будуть викликані малоактивними атмосферними фронтами.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

