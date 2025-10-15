Рус
"Достатньо одного дзвінка": Сікорський пояснив, як можна завершити війну в Україні

Руслан Іваненко
15 жовтня 2025, 00:05
1330
Польський міністр пояснює, чому завершити конфлікт в Україні може бути простіше, ніж на Близькому Сході.
Сикорский, ВСУ
Міністр закордонних справ Польщі вказує на роль економічного тиску та санкцій / колаж: Главред, фото: УНІАН, ОК "Захід"

Коротко:

  • Сікорський: завершення конфлікту в Україні простіше, ніж на Близькому Сході
  • Польський міністр заявив про можливість швидкого завершення війни за рішенням Путіна
  • Україна 10 років стримує Путіна на Донбасі, що ускладнює його перемогу

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що завершення конфлікту в Україні може бути простішим, ніж врегулювання конфліктів на Близькому Сході. Про це він заявив під час пресконференції в Лондоні, повідомляє Rmf24.

"Розв’язання конфлікту в Україні є простішим, ніж завершення війни на Близькому Сході", — зазначив Сікорський, підкресливши, що в цьому випадку ключову роль відіграє централізоване управління російською армією.

відео дня

За його словами, "достатньо одного дзвінка Володимира Путіна до генерала армії Валерія Герасімова з наказом вивести війська".

Економічний тиск і санкції як інструмент стримування

Сікорський додав, що ймовірність такого дзвінка зростає "коли російська економіка починає буксувати", оскільки економічний тиск і санкції створюють додатковий стимул для Кремля до зміни стратегії.

Польський міністр також відзначив, що Україна протягом останніх десяти років стримує агресію Путіна на Донбасі, що демонструє здатність країни чинити опір і робить неможливим його перемогу.

"Потрібно продемонструвати, що ми готові підтримувати Україну в середньостроковій перспективі та запровадити наші західні санкції щодо російської нафти, газу й технологій", — наголосив Сікорський, підкресливши важливість стратегічної підтримки та економічного тиску на Росію.

Як може закінчитися війна - думка експерта

Дипломат і колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко в інтерв’ю Главреду висловив думку, що найреалістичнішим сценарієм завершення війни в Україні є її замороження на нинішній лінії розмежування. За його словами, у такому випадку кожна сторона продовжуватиме зберігати "ніж за спиною".

"На жаль, це цинічна реальність. Подивіться на приклад Азербайджану: він тримав "ніж за спиною" 35 років, а потім використав його, щоб відновити територіальну цілісність", — зазначив Огризко, демонструючи, що навіть тривале замороження конфлікту не виключає подальшого загострення.

Війна Росії проти України - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, війна в Україні може завершитися протягом кількох місяців або максимум за рік, і ключову роль у цьому може відіграти позиція Китаю. Про це заявив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

Крім того, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом. Вони будуть обговорювати не лише постачання зброї, а й шляхи завершення війни. Водночас РФ досі не хоче займатися врегулюванням конфлікту та імітує переговорний процес із США. Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що передача Україні ракет Tomahawk здатна змінити стратегію Путіна, проте, за словами голови представництва США при НАТО Меттью Вітакера, російський диктатор поки не готовий до переговорів, оскільки боїться виглядати слабким.

Читайте також:

Про персону: Радослав Сікорський

Польський політик, політолог і журналіст.

У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска.

До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія.

22 грудня 2023 року Сікорський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС.

На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби".

"Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

війна в Україні Сикорский новини України мирні переговори
