РФ має намір оточити чотири міста на фронті, вибрала два напрямки - Кротевич

Андрій Ганчук
15 жовтня 2025, 12:45
Окупанти обрали два стратегічні напрямки на Донбасі - Добропільський і Лиманський, сказав Богдан Кротевич.
Росіяни хочуть оточити Дружківку, Костянтинівку, Краматорськ і Слов'янськ - Кротевич / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Головне:

  • РФ обрала два стратегічні напрямки: Добропільський і Лиманський
  • Ворог хоче оточити чотири міста на Донбасі

Окупаційні війська агресора Росії обрали два стратегічні напрямки на фронті - Добропільське та Лиманське. У Донецькій області загарбники хочуть оточити великі міста - Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ і Слов'янськ. Про це заявив колишній начальник штабу бригади Азов Богдан "Тавр" Кротевич.

"Вибрали два основні напрямки"

В інтерв'ю Українській правді він розповів, що російські війська, у яких величезний ресурс, обрали Лиманський і Добропільський напрямки як основні для свого наступу на фронті.

"Зараз те, що я бачу, вони вибрали два основні напрямки - це Лиманський і Добропільський. І я вважаю, що вони вирішили по-серйозному наступати на Лиманський напрямок, щоб оточити Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ і Слов'янськ", - зазначив Кротевич.

"Вогневим контролем вони майже їх оточили"

За його словами, зараз обстановка виглядає так, що "вогневим контролем вони майже їх оточили".

Також Тавр додав, що окупанти не захопили територію, проте вже зробили непроїзною трасу Ізюм-Слов'янськ.

"І вони поступово це все закривають", - наголосив Богдан Кротевич.

Що відомо про Костянтинівку / Інфографіка: Главред

Якою буде війна у 2026 році - думка експерта:

Один із можливих сценаріїв передбачає спроби РФ за осінь-зиму відновити свій потенціал у військовій техніці з рідкісним і частковим наступом колон, сказав під час чату на Главреді військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

"Піхотою на самокатах у сніг і мороз особливо не поштурмуєш, як і в дощ і бездоріжжя. Все-таки до "гусянки" в певний момент росіяни можуть повернутися", - зазначив він.

Якщо окупанти зекономлять техніку, то зможуть дозволити собі новий великий літній наступ. Який стане "останнім "стрибком мангуста".

"Якщо Росія проведе осінньо-зимовий період у польових боях піхотою, тоді їй потрібно буде компенсувати втрати у 2026 році. А, крім того, в цьому випадку у 2026-му в росіян буде настільки багато зекономленої техніки, що вони зможуть собі дозволити черговий великий літній наступ із великою кількістю техніки. Це буде останній "брусилівський ривок", останній "стрибок мангуста", - додав Коваленко і підкреслив, що другий сценарій передбачає військове вторгнення РФ у країни Європи.

Ситуація на фронті - новини за темою:

Як повідомляв Главред, аналітики DeepState у своєму зведенні встановили, що окупанти РФ захопили Перебудову, Комар і Мирне в Донецькій області. Крім того, росіяни просунулися поблизу Іванівки та Воскресенки.

Як стверджують аналітики, ситуація на цій локації протягом останніх тижнів змінилася. Позиції стало важко утримувати через натиск ворога. Противник знищив частину позицій ударами дронів та артилерії.

"Усі бійці були поранені і деякі були змушені виходити своїми силами", - сказали в DeepState.

Днями Сили оборони досягли успіху на Оріхівському напрямку в Запорізькій області. За даними Генштабу ЗСУ, вдалося поліпшити тактичне положення поблизу населеного пункту Малі Щербаки.

Оперативна обстановка на фронті - важка, сказав головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. Українська армія продовжує контрнаступати на Добропільському напрямку, а окупанти посилили удари з повітря.

Інші новини:

Про персону: Богдан Кротевич

Богдан Олександрович Кротевич (позивний "Тавр") - український військовослужбовець, майор Національної гвардії України, в.о. командира бригади Національної гвардії України "Азов", учасник російсько-української війни. Лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня.

Кротевич народився 26 березня 1993 року в місті Ізмаїл, Одеська область. Згодом разом із сім'єю переїхав до міста Сімферополь, Крим.

Навчався в Сімферопольській школі мистецтв. Закінчив факультет суднознавства Київської державної академії водного транспорту.

Брав участь у Революції Гідності у складі Правого Сектора.

З 2014 року воював у зоні АТО/ООС у складі полку "Азов". Був командиром взводу, а потім став заступником начальника штабу, з 2021 - начальник штабу, перший заступник командира. Брав участь у боях за Широкине та обороні Світлодарської дуги, Мар'їнки, Красногорівки.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 лютому 2022 року захищав Маріуполь. Потрапив у полон з "Азовсталі".

21 вересня 2022 року звільнений із російського полону.

Станом на осінь 2022 року до липня 2023 року був виконувачем обов'язків командира бригади "Азов".

Із серпня 2023 року повернувся на посаду начальника штабу бригади "Азов".

Нагороди:

  • орден Богдана Хмельницького III ступеня (25 березня 2022 року) - за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, зразкове виконання службового обов'язку;
  • нагрудний знак "Козацький хрест" I, II і III ступенів.

Азов Константиновка новини Краматорска Дружківка Слов'янськ російські війська війна Росії та України
