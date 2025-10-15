Масовані удари були по трьох областях: РФ намагаються знищити газову інфраструктуру

Лише за тиждень ворог тричі бив по газових об'єктах. В ніч на 15 жовтня окупанти атакували ТЕЦ "Нафтогазу".

Росіяни тричі за тиждень били по газових об'єктах / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, Нафтогаз

Росіяни намагаються залишити українців без тепла та світла навіть під час опалювального періоду. Лише за останній тиждень ворог тричі завдавав масованих ударів по газовій інфраструктурі України. Про це заявив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Під ударами були газовидобувні об'єкти в Харківській області, а також газова інфраструктура в Сумській та Чернігівській областях. Цієї ночі, 15 жовтня, росіяни вдарили по одній з ТЕЦ "Нафтогазу".

"Ці обʼєкти не мають жодного стосунку до військових цілей. російські терористи здійснюють чергові акти тероризму, мета яких позбавити Україну газу, тепла та світла взимку. Ніяк не можуть зрозуміти росіяни, що нас так не зламати і не залякати", - зазначив Корецький. відео дня

Новина доповнюється....

