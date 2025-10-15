Кремль повторює сценарій перед потенційним вторгненням: яка країна під загрозою

Москва застосовувала один і той самий наратив під час агресії проти Молдови, Грузії та України.

Москва готує інформаційний ґрунт для можливого удару по країнах НАТО

Москва створює інформаційний ґрунт для можливої агресії проти НАТО. Кремлівські чиновники активізували використання ідеологічних наративів, спрямованих проти країн Балтії. Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), таку саму риторику застосовували в РФ перед початком війни проти України.

Як зазначають американські аналітики, останні заяви російських високопоставлених чиновників мають на меті сформувати хибне уявлення про "утиски" російськомовного населення в країнах Балтії. Голова Державної думи В'ячеслав Володін звинуватив латвійську владу в "переслідуванні" російськомовних громадян і заявив, що Росія нібито повинна "захищати своїх співвітчизників" за кордоном.

Керівник Ліберально-демократичної партії Росії Леонід Слуцький підтримав цю риторику, назвавши росіян у Латвії частиною "русского мира".

В аналітичному звіті ISW наголошується, що концепція "русского мира" - це навмисно розмита ідеологічна конструкція, яку президент Росії Володимир Путін визначає як сукупність територій колишньої Київської Русі, Російської імперії, СРСР і сучасної Російської Федерації, а також усіх, хто "відчуває духовну спорідненість" з Москвою.

Дослідники вважають, що Кремль продовжує використовувати тезу про "захист земляків" як головний інструмент для легітимізації своїх вторгнень. Саме цей наратив Москва застосовувала під час агресії проти Молдови, Грузії та України.

"Кремлівські наративи про російських "співвітчизників" у країнах Балтії та ширшому "русском мире" є частиною багаторічних зусиль Кремля зі створення умов для виправдання можливої російської агресії проти НАТО в майбутньому", - вважають експерти ISW.

Війна Росії проти НАТО - останні новини

Як писав Главред, Росія посилює диверсійні та розвідувальні місії в Європі. Кремль може створити серйозну загрозу для НАТО значно раніше, ніж прогнозують європейські лідери. В Інституті вивчення війни заявили, що Москва перейшла до так званої "фази нуль" - етапу інформаційної та психологічної підготовки до ймовірної майбутньої війни Росії та НАТО.

Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі генерал Бен Ходжес прокоментував імовірний сценарій нападу країни-агресора РФ на одного з членів НАТО. За його словами, у разі нападу на Альянс, військові об'єкти РФ у Калінінграді та Севастополі будуть знищені в перші ж години.

"Якби Росія у 2025 році напала на Польщу так само, як вона напала на Україну, її б знищили сили ВПС НАТО і сухопутні війська Альянсу. Можна бути впевненим: Калінінград був би знищений у перші ж години. У перші години - Калінінграда немає, всі російські об'єкти знищені. Будь-які російські військові об'єкти в Севастополі також", - переконаний військовий фахівець.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Європі слід бути готовою до ударів країни-окупанта Росії вглиб регіону. Відмова від створення оборонних систем, таких як "стіна дронів" на сході, є безвідповідальним кроком. Європейцям потрібно готуватися до підтримки України у відбитті російської агресії ще щонайменше три роки.

РФ готується до великої війни: думка розвідника

Голова Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що Росія реалізує найбільшу за останні 45 років програму переозброєння на суму понад 1,1 трильйона доларів. Таким чином РФ готується до великої війни, але не проти України, а проти НАТО.

За його словами, виділення коштів передбачено в рамках документа, який і визначає підготовку РФ до повномасштабного збройного конфлікту з країнами НАТО в найближчі 5 років.

"Саме на це спрямовані всі ці дії і всі ці бюджети. Основна частина суми має бути витрачена приблизно до 2030-го року. Далі вже піде все на спад", - зазначив глава ГУР в інтерв'ю на YouTube-каналі "Мосейчук +".

Серед усіх членів Альянсу у фокусі Росії будуть кілька головних - це Фінляндія, Норвегія, країни Балтії та північного флангу НАТО.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

