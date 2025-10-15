Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Кремль повторює сценарій перед потенційним вторгненням: яка країна під загрозою

Анна Ярославська
15 жовтня 2025, 10:23
100
Москва застосовувала один і той самий наратив під час агресії проти Молдови, Грузії та України.
Путін, карта Європи
Москва готує інформаційний ґрунт для можливого удару по країнах НАТО / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, ua.depositphotos.com, pixabay.com

Головні тези:

  • Москва посилила пропаганду проти країн Балтії
  • Ідея "русского мира" знову використовується для виправдання потенційних військових дій
  • Інформаційні атаки - це частина довгострокової стратегії Кремля

Москва створює інформаційний ґрунт для можливої агресії проти НАТО. Кремлівські чиновники активізували використання ідеологічних наративів, спрямованих проти країн Балтії. Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), таку саму риторику застосовували в РФ перед початком війни проти України.

Як зазначають американські аналітики, останні заяви російських високопоставлених чиновників мають на меті сформувати хибне уявлення про "утиски" російськомовного населення в країнах Балтії. Голова Державної думи В'ячеслав Володін звинуватив латвійську владу в "переслідуванні" російськомовних громадян і заявив, що Росія нібито повинна "захищати своїх співвітчизників" за кордоном.

відео дня

Керівник Ліберально-демократичної партії Росії Леонід Слуцький підтримав цю риторику, назвавши росіян у Латвії частиною "русского мира".

В аналітичному звіті ISW наголошується, що концепція "русского мира" - це навмисно розмита ідеологічна конструкція, яку президент Росії Володимир Путін визначає як сукупність територій колишньої Київської Русі, Російської імперії, СРСР і сучасної Російської Федерації, а також усіх, хто "відчуває духовну спорідненість" з Москвою.

Дослідники вважають, що Кремль продовжує використовувати тезу про "захист земляків" як головний інструмент для легітимізації своїх вторгнень. Саме цей наратив Москва застосовувала під час агресії проти Молдови, Грузії та України.

"Кремлівські наративи про російських "співвітчизників" у країнах Балтії та ширшому "русском мире" є частиною багаторічних зусиль Кремля зі створення умов для виправдання можливої російської агресії проти НАТО в майбутньому", - вважають експерти ISW.

Війна Росії проти НАТО - останні новини

Як писав Главред, Росія посилює диверсійні та розвідувальні місії в Європі. Кремль може створити серйозну загрозу для НАТО значно раніше, ніж прогнозують європейські лідери. В Інституті вивчення війни заявили, що Москва перейшла до так званої "фази нуль" - етапу інформаційної та психологічної підготовки до ймовірної майбутньої війни Росії та НАТО.

Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі генерал Бен Ходжес прокоментував імовірний сценарій нападу країни-агресора РФ на одного з членів НАТО. За його словами, у разі нападу на Альянс, військові об'єкти РФ у Калінінграді та Севастополі будуть знищені в перші ж години.

"Якби Росія у 2025 році напала на Польщу так само, як вона напала на Україну, її б знищили сили ВПС НАТО і сухопутні війська Альянсу. Можна бути впевненим: Калінінград був би знищений у перші ж години. У перші години - Калінінграда немає, всі російські об'єкти знищені. Будь-які російські військові об'єкти в Севастополі також", - переконаний військовий фахівець.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Європі слід бути готовою до ударів країни-окупанта Росії вглиб регіону. Відмова від створення оборонних систем, таких як "стіна дронів" на сході, є безвідповідальним кроком. Європейцям потрібно готуватися до підтримки України у відбитті російської агресії ще щонайменше три роки.

РФ готується до великої війни: думка розвідника

Голова Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що Росія реалізує найбільшу за останні 45 років програму переозброєння на суму понад 1,1 трильйона доларів. Таким чином РФ готується до великої війни, але не проти України, а проти НАТО.

За його словами, виділення коштів передбачено в рамках документа, який і визначає підготовку РФ до повномасштабного збройного конфлікту з країнами НАТО в найближчі 5 років.

"Саме на це спрямовані всі ці дії і всі ці бюджети. Основна частина суми має бути витрачена приблизно до 2030-го року. Далі вже піде все на спад", - зазначив глава ГУР в інтерв'ю на YouTube-каналі "Мосейчук +".

Серед усіх членів Альянсу у фокусі Росії будуть кілька головних - це Фінляндія, Норвегія, країни Балтії та північного флангу НАТО.

Інші новини:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НАТО Балтия військова агресія РФ Інститут вивчення війни
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Скандал із Трухановим набирає обертів, Зеленський призначив нового голову Одеської МВА

Скандал із Трухановим набирає обертів, Зеленський призначив нового голову Одеської МВА

11:58Політика
Запровадять тисячні штрафи і забиратимуть права: в Україні з'явиться нова система покарань

Запровадять тисячні штрафи і забиратимуть права: в Україні з'явиться нова система покарань

11:48Авто
План Путіна розкрито: РФ може напасти на країну НАТО і влаштувати там "республіку"

План Путіна розкрито: РФ може напасти на країну НАТО і влаштувати там "республіку"

11:26Війна
Реклама

Популярне

Більше
Мобілізація в Україні посилиться: за якими списками будуть призивати та що зміниться

Мобілізація в Україні посилиться: за якими списками будуть призивати та що зміниться

РФ обрала 3 міста і готова завдати масованого удару: названо дату

РФ обрала 3 міста і готова завдати масованого удару: названо дату

Палац більше не може приховувати хворобу: король готується передати корону синові

Палац більше не може приховувати хворобу: король готується передати корону синові

Долар і євро різко злетіли вгору: новий курс валют на 15 жовтня

Долар і євро різко злетіли вгору: новий курс валют на 15 жовтня

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з вафлями за 29 секунд

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з вафлями за 29 секунд

Останні новини

11:58

Скандал із Трухановим набирає обертів, Зеленський призначив нового голову Одеської МВА

11:48

Запровадять тисячні штрафи і забиратимуть права: в Україні з'явиться нова система покарань

11:30

Кіркоров пробивався до зрадниці Лорак із кулаками - що сталося

11:26

План Путіна розкрито: РФ може напасти на країну НАТО і влаштувати там "республіку"Відео

11:24

Тоні Матвієнко висунули звинувачення - що сталося

Два сценарії війни в Україні у 2026 році: Коваленко – про те, чого чекати від ПутінаДва сценарії війни в Україні у 2026 році: Коваленко – про те, чого чекати від Путіна
11:12

Як за один день освіжити інтер'єр без ремонту і не витратити жодної копійки

10:46

Масовані удари були по трьох областях: РФ намагаються знищити газову інфраструктуру

10:36

Ненавиділи одне одного: актор Павло Текучев розповів про знайомство з дружиною

10:33

Китайський гороскоп на завтра 16 жовтня: Щурам - конфлікт, Кроликам - плітки

Реклама
10:33

Що означають "білет" і "квиток" в українській мові: несподівана відповідь

10:29

Одружився і зараз ніякий: нареченого Квіткової "розніс" екстренер Динамо

10:24

Не монголи: хто насправді розвалив Київську Русь

10:23

Кремль повторює сценарій перед потенційним вторгненням: яка країна під загрозою

10:17

Склади, резервуари і пункт управління злетіли в повітря: ЗСУ потужно влупили по цілях РФ

10:09

Українці залишилися без світла: у багатьох областях ввели аварійні графіки відключень

09:56

Алла Пугачова обкрутила владу РФ по повній - деталі

09:56

Балеруна Полуніна позбавили українського громадянства за зраду України

09:32

Помер популярний соул-виконавець D'AngeloВідео

09:25

Війна в Україні на три роки та удари РФ углиб Європи: Сікорський зробив заяву

09:22

Імпічмент Трампа та Україна: Фесенко назвав головні ризики для Києва

Реклама
09:21

Гороскоп на завтра 16 жовтня: Ракам - труднощі, Козорогам - великі зміни

09:19

"Не від котлет": зрадниця Наташа Корольова поскаржилася на зайву вагу

09:00

Не переслухаєш: п'ять найбільш балакучих знаків зодіаку

08:50

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 15 жовтня (оновлюється)

08:30

Путін готується розгорнути в Україні ще 2 млн окупантів: ЗМІ розкрили плани

08:11

Захід підтримує міф: у чому головна зброя Путіна і як його перемогти - The Atlantic

08:10

Карта Deep State онлайн за 15 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

06:50

"Усіх бійців було поранено": РФ окупувала три населені пункти на Донбасі - DeepState

06:10

Коротко про Томагавки: як в РФ почалась панікаПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з вафлями за 29 секунд

05:00

Час зізнань: для чотирьох знаків зодіаку скоро відкриється гостра правда

04:10

Чому з'являються "мурашки по шкірі" та яке їх значення - що каже наука

03:30

Нехай цвітуть до снігу: найкращий спосіб допомогти хризантемам перезимуватиВідео

02:30

Загроза найбільшого землетрусу: вчені назвали місце ймовірної катастрофи

02:07

Харківська влада розширила зону обов'язкової евакуації: список громад

01:10

Бронетехніка скорочується: НАТО розкрив масштаби знищеної бронетехніки РФ

00:13

У Києві встановлять 500 мобільних укриттів: де вони будуть розташовані

00:05

"Достатньо одного дзвінка": Сікорський пояснив, як можна завершити війну в Україні

14 жовтня, вівторок
23:43

Що буде, якщо зайнятися прибиранням у це церковне свято: прикмети 15 жовтня

23:10

Сюрприз після мийки: механік назвав звичку, яка вбиває двигун швидше за пробіг

Реклама
23:02

Трамп анонсував колапс в Росії та натякнув на нову зброю для України

22:28

Мене розриває: Джамала в жаху через пісні-претендентів на Нацвідбір Євробачення

21:57

Осіння кампанія РФ: полковник запасу розкрив сценарії другої хвилі наступу

21:56

"Ніколи займатися": зрадниця Лоліта зреклася доньки

21:53

"Я вибрала спокій": зрадниця Яна Соломко виправдалася за свій вибір

21:51

Українська Атлантида: що лежить на дні Дніпра

21:50

Частина Києва занурилася в темряву: у ДТЕК сказали, коли з'явиться світло

21:38

Настя Каменських погладшала у США - який у неї зараз вигляд

21:34

Чому Трамп почав говорити про Tomahawk для України - розкрито план Білого дому

21:26

Олена Тополя показала, як відновлює дім після прильоту: новe у "Ближче до зірок"

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти