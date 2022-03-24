"У росіян настала агонія": окупанти накрили Луганщину фосфорними бомбами, багато загиблих

Окупанти накрили Луганщину фосфорними бомбами / t.me/luhanskaVTSA

У ніч на 24 березня російські окупанти завдали ракетного удару і бомбили забороненими фосфорними бомбами Луганщину. Загинули не менше чотирьох осіб, з них двоє — діти.

За добу в регіоні пошкоджено або повністю зруйновано 31 об'єкт, з яких 23 будинки. А саме 10 багатоповерхівок та 13 приватних будинків. Було охоплено полум'ям 16 з них, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Обстрілів зазнали жителі Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Новодружеська, Воєводівки. Дуже важка ситуація в Рубіжному, де тривають бої в місті.

"У росіян настала агонія. Вони не можуть пробитися вглиб, тому почали застосовувати важке озброєння. Ракетні удари нанесені по Лисичанську і Новодружеську, а на Рубіжне авіація РФ почала скидати фосфорні бомби. Тому, на жаль, кількість жертв може бути значно більшою", - зазначив Гайдай.

читайте такожРосіяни обстріляли Ірпінь забороненими фосфорними снарядами-мер містаЦі боєприпаси належать до зброї масового знищення, адже створюють великі осередки пожеж, а люди отримують дуже серйозні опіки. Фосфорні бомби вибухають або на поверхні землі, або на певній висоті. Після чого з боєприпасу розлітається так званий білий фосфор, який запалюється при плюсовій температурі.

Гайдай додав, що газопостачання відсутнє в 27 населених пунктах Луганщини – в 22 повністю і в 5 частково. В цілому це близько 32 550 абонентів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські військові підрозділи зазнали поразки при спробі штурмом піти на Харків з П'ятихаток, проте ЗСУ завдали зустрічного удару і відкинули ворожі війська за межі їхніх колишніх позицій.

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