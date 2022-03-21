На Чернігівщині українці захопили новітню російську техніку "Мста-С": трофей відвезли трактором

Трофейна техніка" Мста-С " / "оперативний ЗСУ"

У Чернігівській області українські бійці захопили самохідну артилерійську установку новітньої моделі "Мста-С". І, за традицією, трофей відбуксирували трактором. Відповідні фото були опублікували в Telegram- каналі"оперативний ЗСУ".

"Російська САУ" Мста-С " та українські Трактори. Це вже класика. Трофей. Чернігівщина", – йдеться в тексті.

До того, в Сумській області Територіальна оборона захопила російський танк. Як повідомив голова Сумської ВОГА Дмитро Живицький, техніку в окупантів вдалося відібрати без зброї.

За словами чиновника, теробороне допомагав керівник одного з держпідприємств.

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Нагадаємо, раніше бійці ЗСУ відібрали у російських агресорів потужну зброю. Про це повідомляють представники 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Відібрана українцями система "Сонцепек" здатна руйнувати будівлі об'ємними вибухами і вражати сили противника, які дислокуються у відкритій місцевості або в укріплених спорудах. Боєприпаси в ній заповнені високотемпературною вибуховою речовиною високого тиску.