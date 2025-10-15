Скандал із Трухановим набирає обертів, Зеленський призначив нового голову Одеської МВА

Новим головою Одеської МВА став Сергій Лисак.

Зеленський призначив нового главу Одеської МВА / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Володимир Зеленський

Що відомо:

Зеленський створив Одеську МВА

Головою Одеської МВА став Сергій Лисак

Президент України Володимир Зеленський призначав Сергія Лисак новим керівником Одеської МВА. До цього він був головою Дніпропетровської ОВА. На сайті президента з'явився текст розпорядження.

"Призначити Лисака Сергія Петровича начальником Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області", - йдеться в тексті розпорядження.

Сергій Лисак / фото: telegram/Сергій Лисак

Варто зазначити, що спершу президент своїм указом №787/2025 звільнив Лисака з посади Дніпропетровської ОДА. Наступним указом Зеленський призначив Владислава Гайваненка тимчасово виконуючим обов'язки голови Дніпропетровської ОДА. До цього він був заступником Сергія Лисака.

Владислав Гайваненко / фото: Дніпропетровська ОВА

В указі №789/2025 йдеться про утворення Одеської міської військової адміністрації.

"Генеральному штабу Збройних Сил України, Одеській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу", - йдеться у тексті указу.

Реакція Сергія Лисака на нове призначення

Сергій Лисак підтвердив, що сьогодні, 15 жовтня, він закінчує свою роботу на посаді голови Дніпропетровської ОДА, яку він займав 2,5 роки. Він наголосив, що протягом цього часу постійно стикався з викликами через дії ворога.

"Втім, з командою не відступали від чітких пріоритетів. Серед них – допомога Силам оборони, розвиток ветеранської політики, соціального, реабілітаційного та освітнього напрямків. І попереду – не менш відповідальні задачі. Дякую Президенту Володимиру Зеленському за довіру. Очільникам районів та громад за злагоджену роботу. Всім, хто був поряд, за підтримку. А ще спасибі області та її неймовірним людям. Честю було працювати тут!" - написав Лисак.

Скандал з Трухановим

Таке рішення ухвалили на тлі скандалу з подвійним громадянством мера Одеси Геннадія Труханова.

Мер Одеси заявив, що він буде позиватись до суду через рішення президента України про позбавлення його українського громадянства, пише Радіо Свобода. Труханов стверджує, що у нього нібито "не було і не має російського громадянства".

"Якщо в 2020 році була така бумага (запит на громадянство), у мене таке питання – чому в 2020 році не було перевірок, подібного указу, відсторонення? Тому я впевнений, що була перевірка, ніяких підтверджень не знайшли. Чому сьогодні знайшли і посилаються на цю бумагу – питання риторичне", - сказав Труханов.

Він також додав, що хоче звернутися до Сполучених Штатів із проханням подати запит щодо наявності в нього громадянства, адже в України немає дипломатичних відносин із РФ.

"Я сьогодні залишаюсь мером міста. Це 9 стаття місцевого самоврядування. Поки не буде на сесії прийнята ця інформація депутатами я продовжую залишатись мером міста і виконую свої обов’язки", – сказав Труханов.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 29 серпня 2022 року мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що Україна має поступово шукати шляхи для компромісу з Російською Федерацією та її президентом Володимиром Путіним. На його думку, необхідно крок за кроком домовлятися, уникаючи прямої конфронтації, адже "у війні з РФ потрібно рухатися шляхом переговорів".

4 травня 2023 року Труханова було заарештовано в Одесі. Йому інкримінують розтрату понад 92 мільйонів гривень у справі про придбання адмінбудівлі збанкрутілого заводу "Краян". Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Уже наступного дня, 5 травня, за мера Одеси внесли заставу в розмірі 13,42 мільйона гривень, після чого його звільнили з-під варти.

Про персону: Сергій Лисак Сергій Петрович Лисак — український військовик і державний службовець. З 7 лютого 2023 року — голова Дніпропетровської ОДА.

