Одружився і зараз ніякий: нареченого Квіткової "розніс" екстренер Динамо

Футболіст Бражко втратив форму після весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com, Володимир Бражко

Йожеф Сабо прокоментував гру Володимира Бражка

Що не сподобалося екстренеру Динамо

Колишній головний тренер Динамо і української збірної Йожеф Сабо різко відгукнувся про гру Володимира Бражка - нареченого відомої блогерки Даші Квіткової. В інтерв'ю BLIK.ua тренер зізнався, що вже не бачить у футболісті колишнього потенціалу.

Йожеф Сабо публічно заговорив про одруження півзахисника київського "Динамо" і розповів, як це може вплинути на кар'єру спортсмена. На думку екстренера, Бражко розгубив свою форму і не відіграватиме важливої ролі в команді під час найближчих матчів.

Володимир Бражко зробив пропозицію Даші Квітковій / фото: instagram.com, Володимир Бражко

"Чи потрібно замість Калюжного випустити Бражка? Та не випустить Ребров Бражка, тому що цей гравець сидить на дупі. Він одружився і зараз просто ніякий у грі за "Динамо", - прокоментував Сабо.

Йожеф вважає, що раніше Володимир Бражко вирізнявся неабиякими здібностями: він володів потужним ударом, умів читати гру і демонстрував хорошу фізичну підготовку. Екс-тренер порадив футболістові вивчити гру своїх колег по команді та зосередитися на результаті.

Володимир Бражко - особисте життя / фото: instagram.com, Володимир Бражко

"Це не той Бражко, якого я пам'ятаю - з хорошим ударом, баченням поля, відбором, фізично підготовлений. Треба йому приходити до тями і повертатися у форму. Треба йому приходити до тями і повертатися до форми, а ще дуже багато для себе підглянути з гри того ж таки Малиновського чи, наприклад, Калюжного", - підсумував Йожеф Сабо.

Про персону: Даша Квіткова Даша Квіткова - українська блогерка (майже 2 млн підписників в Instagram), інфлюенсерка. Здобула широку популярність завдяки перемозі в 9 сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк" із Нікітою Добриніним. Зараз є однією з найпопулярніших дівчат-блогерів в Україні. Пробує свої сили на телебаченні.

