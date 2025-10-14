Рус
Долар і євро різко злетіли вгору: новий курс валют на 15 жовтня

Ангеліна Підвисоцька
14 жовтня 2025, 16:08
НБУ опублікував офіційний курс валют на середу, 15 жовтня.
Курс валют в Україні на 15 жотня

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара 15 жовтня
  • На скільки подорожчав курс євро
  • Яким буде курс злотого 15 жовтня

Національний банк України підвищив офіційний курс євро, долара та злотого на 15 жовтня 2025 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На середу, 15 жовтня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 41,75 грн/дол., що на 14 копійок більше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня значно послабила свої позиції щодо американської валюти.

Як змінювався курс долара в Україні
Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курс євро значно виріс. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 48,23 грн/євро, що на 10 копійок більше, ніж 14 жовтня. Щодо євро гривня послабила свої позиції.

Курс злотого на 15 жовтня

14 жовтня НБУ встановив курс польського злотого на рівні 11,29 грн/злот. 15 жовтня курс трохи змінився - 11,31. Таким чином гривня подешевшала на 2 копійки.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лісовий говорив, що в останні дні літа ситуація на валютному ринку відчутно не зміниться. На ринку триватиме період відносного спокою і стабільності.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков заявив, що курс долара залежить не стільки від закінчення війни, скільки від того, чи продовжать міжнародні партнери фінансувати держбюджет України, щоб покривати витрати, а також від початку відновлення міст країни.

Водночас у прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital йдеться про те, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

