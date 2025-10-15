"Жуков нервово курить": Коваленко назвав ціну російського наступу в Україні

Ефективність російських наступів не можна вимірювати захопленими територіями.

Олександр Коваленко розповів про тактику російської армії і ціну "просувань" / Колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, Facebook

Коротко:

Наступ РФ перетворився на "м'ясорубку"

Цілі підрозділи знищуються заради захоплення лісосмуги чи поля

Коваленко порівняв російську тактику з часами Жукова

Країна-агресор Росія веде наступ, який за всіма ознаками перетворився на "м'ясорубку" - з катастрофічними втратами і мінімальними результатами. Втім, російських офіцерів це не турбує, оскільки щомісяця вони отримують нових солдатів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За словами експерта, ефективність російських наступів не можна вимірювати захопленими територіями, якщо при цьому знищуються цілі підрозділи.

"Для Росії ж норма, коли з роти залишаються два-три тіла і ті "трьохсоті", водночас зайнято всього лише посадку або лісосмугу. Нічого, ще зеків підкинуть. Це ненормально! Жуков, якого називали "м'ясником", просто нервово курить у куточку, він і уявити не міг, що можна воювати так, як воює Росія сьогодні", - сказав Коваленко.

Він додав, що російське командування жертвує людьми заради ілюзії просування. Для них втратити за добу на одному напрямку 100-150 осіб особового складу нормально, тому що щомісяця 30 тисяч осіб підписують контракт.

"Якщо бути цивілізованою адекватною людиною, то наступ російських військ - це просто жах, так не можна вести бойові дії. Будь-який командир, який цінує людське життя, ніколи б не влаштовував такі "м'ясні штурми" та постійні накати виключно піхотою, нехай і за підтримки FPV-дронів", - зазначив експерт.

Коваленко додав, що для західних армій подібна тактика неможлива та аморальна, адже вона повністю ігнорує цінність людського життя та принципи військової науки.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, російська армія докладає зусиль, щоб повністю захопити Донецьку область. У жовтні фіксується активне використання ворогом важкої бронетехніки, і Донбас залишається пріоритетним напрямком для окупантів. При цьому росіяни мають незначне тактичне просування, яке українські захисники успішно блокують.

15 жовтня аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російська армія захопила три населені пункти в Донецькій області. Йдеться про Перебудову, Комару та Мирне, що розташовані на Новопавлівському напрямку.

Окупанти намагаються просуватися в напрямку Куп'янська. Місто не було готове до оборони, тому ситуація залишається важкою.

Тактика РФ: оцінка експерта

Військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов заявив, що російські війська застосовують так звану тактику "тисячі порізів". За його словами, її мета - не тільки просування на Донбасі, а й розтягування українських резервів на інших напрямках.

Впродовж останнього року лінія фронту збільшилася на 200 км, що свідчить про спроби РФ відволікти сили від основного напрямку. Крім того, окупанти намагаються закріпитися в Запорізькій області та створювати додатковий тиск на Херсонщині.

"Російські війська відпрацьовують різні сценарії дій, адже вони розуміють: вирішити питання контролю над Донецькою областю виключно військовим шляхом досить складно", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

