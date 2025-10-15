Ненавиділи одне одного: актор Павло Текучев розповів про знайомство з дружиною

За словами актора, знайомство пари було досить веселим.

Актор серіалів Павло Тягучий розповів про сім'ю / Колаж Главред, фото 1+1

Український актор і зірка серіалів "Зворотний напрямок" Павло Текучев поділився цікавою історією про те, як починалася їхня з дружиною романтична історія.

За словами актора, знайомство пари було досить веселим. "Спочатку ми, чесно кажучи, навіть трохи ненавиділи одне одного - як часто буває, коли люди ще недостатньо знайомі. А потім усе різко змінилося. Мені подобається, що наша історія вийшла такою нестандартною. У цьому є якась особлива магія, і це, мені здається, найцікавіше, - цитує його 1+1.

За його словами, робота впливає на стосунки пари. "Коли ви обидва займаєтеся однією справою, причому глибоко і присвячуєте цьому весь свій час, виходить, що і на роботі, і вдома ви постійно разом. І в якийсь момент ви так добре знаєте один одного, що бачите, де можна щось зробити інакше або краще", - додає артист.

Актор Павло Текучев знімається в багатьох кіно роботах / Фото 1+1

Він додає, що працюючи в одній сфері, важливо розмежувати особисте та професійне життя, адже справді простіше. "Згодом ми навчилися це поєднувати: ставитися одне до одного з розумінням, приймати, що в кожного свій шлях. Важливо просто бути поруч і підтримувати, навіть якщо твоє бачення відрізняється. Іноді потрібно дати людині волю робити так, як вона вважає за потрібне. Це і є, мені здається, найголовніше", - каже він.

На запитання про те, чи виникали ревнощі через романтичні сцени в кіно, актор каже, що такого ніколи не було. "Ми справді багато працювали і працюємо над нашими стосунками. Звісно, за всі ці роки траплялися складні моменти - без цього ніяк. Проте ми завжди проходили їх гідно і підтримували одне одного.

Про персону: Павло Текучев Павло Текучев народився 1996 року, а акторську майстерність вивчав у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, а з 2017 року актор перебуває в трупі Київського театру російської драми ім. Лесі Українки. Лесі Українки.

