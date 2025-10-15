Тоні Матвієнко висунули звинувачення - що сталося

Тоня Матвієнко хоче вирішити проблему.

https://glavred.net/stars/tone-matvienko-predyavili-obvineniya-chto-sluchilos-10706585.html Посилання скопійоване

Тоня Матвієнко потрапила в неприємності / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тоня Матвієнко

Ви дізнаєтеся:

Тоня Матвієнко звернулася до Рибчинського

Що їй пред'являє вдова Поклада

Відома українська співачка Тоня Матвієнко відповіла на заяви композитора Євгена Рибчинського про порушення авторських прав.

відео дня

В ефірі "Сніданку з 1+1" Рибчинський заявив, що Тоня вийшла з ним на зв'язок і зізналася, що про деякі нюанси не знала. Матвієнко вважала, що має право співати пісні, які раніше виконувала її мама - Ніна Матвієнко.

Тоня Матвієнко з чоловіком / фото: instagram.com, Тоня Матвієнко

"Ми з Тонею зідзвонилися. Вона запитала, як може залагодити цю ситуацію, бо вважала, що якщо мама її співала ці пісні, то і вона може. Я пояснив, що, якщо я щось дозволяю вам, це не означає, що ви своїм дітям і онукам можете це дозволити", - сказав композитор.

До речі, Євген наголосив, що не мав претензій до Тоні, а от вдова Ігоря Поклада мала право діяти за законом.

"Чесно кажучи, у мене до Тоні претензії не було. Претензії були у Світлани Поклад, яка є спадкоємицею всієї творчості свого чоловіка, покійного Ігоря Поклада. І в програмі, яка записувалася, я попередив Тоню, що її очікує небезпека", - поділився Рибчинський.

Тоня Матвієнко / інфографіка: Главред

Дивіться відео, де Євген Рибчинський розповів про Тоню Матвієнко:

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, молодша дочка Ігоря Ніколаєва відсвяткувала 10-річчя, але глава сімейства не зміг привітати її особисто. Ніколаєв поїхав від сім'ї на гастролі та привітав доньку тільки в соцмережах.

А також Алла Пугачова і Максим Галкінвідвідали виставу Семена Трескунова і Олексія Кортнєва. До речі, Пугачова і Галкін періодично відвідують різні концерти і вистави знаменитостей, які виїхали жити з Росії за кордон.

Вас може зацікавити:

Про персону: Тоня Матвієнко Тоня Матвієнко (Антоніна Петрівна Гончар) - українська співачка, Заслужена артистка України (2021). Молодша донька співачки Ніни Матвієнко. Посіла друге місце в першому сезоні проєкту "Голос країни". Відома своїм оригінальним тембром голосу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред